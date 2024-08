OnkoMan odgovarja Tini Gaber: O simptomih raka ozaveščamo vse leto

Tina Gaber , partnerka premierja Goloba, je nedavno na družbenih omrežjih napovedala svoj nov projekt, na katerega se je, kot je poudarila, pripravljala dalj časa. Znova je obudila svoj podkast, v prvi epizodi pa je gostila dr. Boštjana Jakšeta , s katerim je spregovorila o prehrani in zdravju.

"Kako zdravo v resnici živimo Slovenci," se sprašuje Gabrova. V kratkem odseku iz podkasta, ki ga je v nedeljo objavila na Facebooku, Gabrova oceni, da se v Sloveniji "ukvarjamo samo s krajšanjem čakalnih vrst oz. da ti ljudje čimprej pridejo na vrsto, nihče pa se ne ukvarja, da bi bilo teh ljudi čimmanj" . Pri tem je omenila pomen zgodnjega odkrivanja raka in se ob tem vprašala: "Zakaj nikjer ni jumbo plakata, kako se izogniti temu raku".

Na njen komentar, da nihče ne pripravi kampanj ozaveščanj, so se odzvali v slovenskem onkološkem društvo za moške OnkoMan.

"Draga Tina, društva bolnikov obolelih z rakom in tudi druga večja podjetja, ki delujejo na področju zdravstva, se z ozaveščanjem predvsem o simptomih bolezni zelo trudimo po različnih komunikacijskih kanalih tekom celega leta," so zapisali in spomnili na zadnjo uspešno kampanjo, ki je ozaveščala o bolezni raka prebavil.

Moške so spodbujali, naj oddajo svoje blato v presejalni program Svit, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Ta je najbolj pogost prav pri moških.