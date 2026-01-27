Gabričeva nova veleposlanica v Rimu, Mirošič ostaja v ZDA?

Vlada naj bi namreč na seji, ki je nosila oznako interno, potrdila tudi imenovanje Melite Gabrič na položaj veleposlanice v Rimu.
"Mislim, da je poznano, da so postopki imenovanja veleposlanikov interne narave, torej dokler so interne narave, ne nameravam komentirati, lahko pa samo rečem, da vedno znotraj ministrstva, tudi sama, stremimo k temu, da izbiramo najboljše," je za TVS danes povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.
Vlada je 9. decembra lani potrdila paket kandidatov za veleposlaniška mesta. Toda predsednica republike Nataša Pirc Musar je dan pred tem sporočila, da ima resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je predhodno obvestila premierja Roberta Goloba in Fajonovo.
Po neuradnih informacijah medijev naj bi bili kandidati, do imenovanj katerih je imela Pirc Musarjeva zadržke, aktualni minister za kohezijo Aleksander Jevšek, aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter Ksenija Škrilec in Ivana Nedižavec Korada.
Pozneje je soglasje h kandidaturi za vodenje stalnega predstavništva pri OECD v Parizu umaknila Nedižavec Koradova, za njo pa še Jevšek, ki je kandidiral za veleposlanika v Sarajevu.
