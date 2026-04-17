GaiaCell bo zagotovil dostop do vzorcev, starši vztrajajo pri izvršitvi odločbe JAZMP

Direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec je prepričana, da Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zahteva vstop v prostore, "samo zato, da Izvorni celici zagotovi vzorce za njihove stranke, za katere ne vemo, kdo so, kaj bodo odnesli, kaj bodo počeli, ne poznajo naših tehnologij". Izdali so odločitev, ki "daje Izvorni celici pravico brskati po osebnih dokumentih vseh strank".

Zagotovila je, da bodo dovolili vstop in nemoten dostop do vzorcev, hkrati pa dejala, da ne bodo "sodelovali pri nasilnem prenosu". Dodala je, da odgovornosti za morebitne incidente ali poškodovane vzorce ne sprejema.

Vzorci so sicer po njenih besedah na varnem. Hrani jih njeno podjetje Medico Veritas, ki ima sedež na istem naslovu kot GaiaCell, medtem ko je v prostorih GaiaCella dokumentacija vzorcev. Medico Veritas ni ustanova za tkiva in celice, zato direktorica meni, da odločanje o tem podjetju ne sodi pod pristojnost JAZMP.

Agencija je v sklepu o izvršbi odločbe, ki ga je direktorici Kalan Živčec vročila v četrtek, dovolila "nasilni vstop v poslovne prostore" kriobanke, kjer so vzorci. Kot so pojasnili, je nasilen vstop "edini možen način, da se odločba sploh izvrši". V obrazložitvi so se sklicevali na zakon o upravnem postopku, ki določa, da se v primeru, če se izvršba ne more opraviti, ta lahko opravi tudi z neposredno fizično prisilitvijo.