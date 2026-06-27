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Slovenija

GaiaCell: Delovanje kriobanke brez ustreznega financiranja ni mogoče

Ljubljana, 27. 06. 2026 11.43 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
GaiaCell

Zagotavljanje plina ni dovolj za delovanje kriobanke, potrebno je tudi financiranje, so v odzivu na odredbo, da je podjetje GaiaCell do septembra dolžno zagotavljati tekoči dušik za vzdrževanje vzorcev propadle Biobanke, sporočili iz tega podjetja. Ob tem so poudarili, da odvetnika staršev nista bila pripravljena zagotoviti sredstev.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v podjetju GaiaCell, so bili v petek pripravljeni ohranjati vzorce še naprej, če bi bili predstavniki staršev pripravljeni pri tem sodelovati ne le obljubami, ampak tudi z dejanji. "V teh zadnjih urah pa odvetnika Urban Vrtačnik in Matej Vošner nista bila pripravljena zagotoviti nobenih sredstev za delo oziroma stroške GaiaCell, četudi bi lahko to izvedla kot lastno akontacijo," so poudarili.

Po navedbah GaiaCell so jim predstavniki staršev sporočili, da bodo situacijo znova predstavili staršem in se ponovno pogajali. "Naša neposredna izkušnja pa je, da so vsi dosedanji pogovori in dogovori z njimi propadli. Našega zaupanja zgolj v njihove besede ni več," so navedli.

Gaiacell
Gaiacell
FOTO: Bobo

Okrajno sodišče v Domžalah je namreč v sredo izdalo začasno odredbo, da je podjetje GaiaCell do 5. septembra dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce tistih posameznikov, ki so na sodišče vložili predlog za izdajo začasne odredbe.

V podjetju so ob tem opozorili, da delovanje kriobanke ni mogoče brez strokovne ekipe, neprekinjene organizacije, servisov in financiranja. Samo zagotavljanje energenta pa da ne pomeni, da lahko sistem deluje.

Sodišče je sklep o začasni odredbi zoper podjetje GaiaCell izdalo na predlog posameznih staršev, ki so s podjetjem Izvorna celica sklenili pogodbo o nadaljnjem shranjevanju vzorcev. Izvorna celica je aprila od GaiaCell namreč prevzela del vzorcev, vendar nekaterih ni našla.

Kot so danes poudarili v podjetju GaiaCell, je Izvorna celica po lastni odločitvi začela sklepati nove pogodbe, in sicer po preteku vseh rokov. "Zakaj je to storila, ne vemo. Ob tem bi od 24. aprila do 26. junija lahko kadarkoli prišla prevzeti vzorce po novih pogodbah, pa tudi tega ni storila," so zapisali.

Pri GaiaCell obenem trdijo, da je Izvorna celica zavrnila vsakršno njihovo pomoč pri iskanju vzorcev v aprilu, četudi so jih opozarjali, da "je potrebno veliko znanja, da se vse pravilno najde, kar smo tudi dokazali po njihovem odhodu, ko je ekipa GaiaCell z dokumenti JAZMP, manjkajoče vzorce našla in premestila na varno".

Obenem izpostavljajo, da z Izvorno celico nimajo osebnega stika, prav tako ne poznajo identitete strank Biobanke v stečaju.

"Vse te okoliščine so bile podlaga, da je naše zaupanje, da obstajajo iskreni nameni pisarne Vrtačnik in podjetja Izvorna Celica, izčrpano," so zapisali.

V GaiaCell ob tem zagotavljajo, da so storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi vzorce ohranili vitalne, vendar vseh v danih okoliščinah ni bilo mogoče rešiti. Ob tem pa poudarjajo, da jim je uspelo omogočiti prenos več kot 1200 vitalnih vzorcev.

Iz Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) so v petek sporočili, da jih je podjetje GaiaCell v sredo obvestilo, da je v rezervoarju zmanjkalo tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev propadle Biobanke. Rezervoar se je izpraznil po prenehanju dobav tekočega dušika zaradi razveze pogodbe o oskrbi s tekočim dušikom med podjetjem GaiaCell in družbo Istrabenz plini. Tekoči dušik so v rezervoar zadnjič natočili 12. junija.

GaiaCell je od Biobanke leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. Biobanka, ki je 16 let shranjevalo vzorce več tisoč otrok, je namreč prenehala delovati.

gaicell kriobanka vzorvi

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