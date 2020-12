Noseča Gaja opozarja: Pripadniki ranljivih skupin so povsod okoli nas

Koronavirusna bolezen pri nosečnicah običajno sicer poteka v blagi obliki. A verjetnost za hospitalizacijo in težji potek bolezni je pri njih večja, kažejo do sedaj znani podatki. Nosečnice prav tako pogosteje potrebujejo mehansko ventilacijo kot nenoseče ženske. Okužba je povezana tudi z večjim tveganjem za prezgodnji porod ali carski rez.

Gaja rada kuha zelenjavne juhe in peče kruh, rada se igra z domačim "tigrom", kot poimenuje svojo mačko. "Pogrešam pa pobege v hribe in pogovore v živo," pripoveduje. In opozarja:"Pripadniki ranljivih skupin so povsod okoli nas."In prav za zaščito najranljivejših med nami je pomembno spoštovanje temeljnih ukrepov, kot so ohranjanje varnostne razdalje, nošenje zaščitne maske in higiena rok ter kašlja.

"Ko se držimo zaščitnih priporočil, s tem varujemo sebe in vse ranljive posameznike okoli nas. Ti so pogosto nevidni, a zato nič manj hvaležni za vašo dobrosrčnost. Spomladi smo vsi skupaj združili moči in zamejili virus. Uspelo nam bo tudi tokrat! Podarimo si največ, kar si ta trenutek lahko in praznujmo odgovorno. Vsako življenje, ki ga bomo rešili, je neprecenljivo,"so ob tem zapisali Mladi zdravniki.