'Gajstna' Ptujčanka Bernarda Jurič se odpravlja na nov podvig

Slovenska ultramaratonka Bernarda Jurič, ki je prva na svetu dvakrat v enem koledarskem letu po dolgem in počez prekolesarila Avstralijo, se pripravlja na nov, drzen in zahteven podvig. Še preden avstralske oblasti oktobra zaprejo goro Uluru za turiste, namerava prekolesariti 5700 kilometrov, od tega 3700 na dirki do znamenite skale. A nova avantura bo najtežja doslej. Zakaj?