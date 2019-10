Nesoglasja in blatenje škodujejo Galu, ki najbolj potrebuje pomoč

Je za to morda krivo tudi društvo, saj se je že večkrat izkazalo, da donirani denar ni prišel v prave roke in zato ljudje postajamo vedno bolj skeptični do takih društev? In ker so se na družbenih omrežjih pojavili očitki tudi na račun društva Maus, ki zbira denar za Gala, smo preverili ozadje zgodbe.

Za Gala so do sedaj zbrali 54.705 evrov.

Galova mama je namreč – morda tudi zaradi pritiska, ker je bil za Krisa v hitrem času zbran potrebni denar, za njenega Gala pa tega še vedno zbirajo, čeprav gre za občutno nižji znesek – od društva Maus želela izvedeti, koliko denarja se je za njenega sina že nabralo. Predsednici je očitala netransparentno objavljanje zbranega zneska. Včeraj nam je sicer pojasnila, da zaenkrat ne more reči, da je kaj narobe. Bo pa zdaj, ko bo društvo pokazalo transakcije, videla, če so vzeli kaj denarja stran. "Obsojati je zaenkrat ne morem, če bomo videli, da je kaj narobe, bomo pa lahko," je dodala.

Očitki na račun društva Maus, ki ga vodi Nataša Švikart , so se pojavili predvsem glede transparentnosti objavljanja prejetega denarja za Gala. In tudi zaradi omenjenih očitkov je med predsednico društva in Galovo mamo Natašo Vrbnjak Šteflič prišlo do konflikta.

V društvu Maus na očitke o netransparentnosti odgovarjajo, da so bili julija in avgusta na kolektivnem dopustu in niso delali, so pa prej sproti objavili vse, kar se je novega zgodilo."Vsak teden sem zapisala 'Z Galom sporočava, koliko se je zbralo'," pojasnjuje Nataša Švikart in dodaja, da se s humanitarnostjo ukvarjajo že pet let in v tem času tudi nekateri starši niso želeli, da se stvari objavljajo. Se je pa z akcijo Kris, ki je, kot pravi, neprimerljiva z drugimi akcijami, začelo pričakovati, da se donirani znesek objavi praktično vsak dan.

Na očitke Galove mame, da ji ni dovolila vpogleda v zbran denar, Švikartova odgovarja, da ne more vsak gledati, kdo je poslovni partner društva in kaj se na računu dogaja. "Seveda bom zdaj pod pritiskom javnosti, ki piše, da tega ne želim narediti, to razkrila, saj nimam kaj skrivati," je povedala včeraj.

Podpis posebne pogodbe