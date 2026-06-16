Gala večerja za 400 gostov

Kuharske mojstrovine so nekaj magičnega. In ne le, da nam lahko polepšajo večer, polepšajo lahko celotno družbo. To smo lahko spoznali v Osnovni Šoli Zalog. Četrtošolci so se vse leto učili, kaj pomeni voditi restavracijo. In pripravili gala večerjo za 400 gostov. Povabili so ne le družine in prijatelje, ampak vso sosesko. Pod vodstvom vrhunskega šefa Jorga Zupana in drugih mentorjev pa niso samo skuhali večerje ... Ta projekt je namreč imel veliko bolj pomembno vlogo.