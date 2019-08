Galaxy Note10: strast do življenja z novo generacijo zmogljivosti

Samsung Electronics je predstavil novo serijo vrhunskih pametnih telefonov - Galaxy Note10, ki združuje čudovito eleganco v oblikovanju z zmogljivimi funkcijami za izboljšanje produktivnosti, kar uporabnikom omogoča izkoristek prav vsakega trenutka. Galaxy Note10 je zasnovan tako, da omogoča enostavno preklapljanje med poslovnim in zasebnim življenjem, kar daje uporabnikom možnost svobodnega izražanja na način kot ga želijo in tako pokažejo svoj ustvarjalni duh, kjerkoli in kadarkoli. Serija Galaxy Note že leta pomaga milijonom zvestim uporabnikom po vsem svetu, da sledijo svojim strastem in dosegajo svoje cilje - naredijo še več in dosežejo nedosegljivo.

“Galaxy Note že od samega začetka vključuje najboljše tehnologije in funkcije. Zato Galaxy Note10 nudi zmogljivo tehnologijo, ki uporabnikom zagotavlja novo raven produktivnosti in ustvarjalnosti,” je povedal DJ Koh, predsednik in izvršni direktor poslovanja IT in mobilnih komunikacij pri Samsung Electronics. “Sleherni element Galaxy Note10 pametnega telefona je zasnovan tako, da uporabnikom omogoča doseči več. Ne glede na to, ali zaključujete večjo projekt v službi, zajemate in urejate videoposnetke ali igrate svoje najljubše mobilne igre, Galaxy Note10 omogoča, da to naredite hitreje in boljše.«

Samsung Galaxy Note10

Namenska oblika za izjemno doživetje Uporabniki Galaxy Note pametnih telefonov cenijo dovršenost prefinjene oblike - ne samo z vizualnega in senzualnega vidika, temveč tudi zaradi izkušnje, ki jo nudi. Vsak element Galaxy Note10 je oblikovan tako, da prinaša neverjetno eleganco - tako lahko uporabniki vso svojo pozornost posvetijo idejam, projektom in vsebinam, ki so za njih najpomembnejše. • Dve velikosti: Galaxy Note je prvič na voljo v dveh velikostih in uporabniki lahko izberejo tisti model, ki jim najbolj ustreza. Galaxy Note10 je popolna izbira za uporabnike, ki želijo zmogljivosti S Pen pisala in vrhunsko produktivnost v kompaktni obliki s 16-centimetrskim (6,3-palčnim) kinematografskim brezkončnim zaslonom. Galaxy Note10+ in Galaxy Note10+ 5G se lahko pohvalita s 17,27-centimetrskim kinematografskim brezkončnim zaslonom, kar je tudi največji zaslon Galaxy Note pametnih telefonov do sedaj. Serija Galaxy Note10 pametnih telefonov ima najboljši Samsung zaslon doslej. Od fizične konstrukcije do tehnologije je zaslon zasnovan tako, da uporabnikom omogoča, da se popolnoma poglobijo v svoje najljubše televizijske oddaje, filme in igre. • Oblika od roba do roba:Galaxy Note10 ima kinematografski brezkončni zaslon od roba do roba, ki je skoraj brez okvirja, medtem ko je izrez v zaslonu za sprednjo kamero majhen in centriran za uravnoteženo obliko.Najsodobnejši Samsung zaslon ustvarja brezhibno izkušnjo med aktivnostmi, gledanjem in ustvarjanjem. • Zaslon najboljše kakovosti:Galaxy Note10 odlikuje nadgrajeni dinamični AMOLED zaslon. S HDR10+ certifikatom in dinamičnim kartiranjem tonov so posnetki svetlejši kot pri prejšnji različici Galaxy Note pametnega telefona in imajo osupljiv, širok barvni razpon. UL je verificiral zaslon Galaxy Note10 pametnega telefona za 98 % enakomernost barv in svetlosti. Za udobnejše gledanje je tukaj še tehnologija Eye Comfort, ki zmanjšuje modro svetlobo, ne da bi to vplivalo na kakovost barv.

Samsung Galaxy Note10

Izboljšanje produktivnosti v vsakem trenutku Uporabniki Galaxy Note pametnih telefonov cenijo produktivnost, zato je tudi najnovejši Note10 zasnovan tako, da jo izboljšuje. Galaxy Note10 vključuje nove tehnologije, ima izboljšano zmogljivost in integracije, ki uporabnikom omogočajo večjo svobodo pri načinu dela in izboljšuje produktivnost. • Rokopis v digitalno besedilo: Galaxy Note10 prinaša novo zmogljivost preoblikovanega S Pen pisala. Uporabniki s Samsung Notes lahko pretvorijo svoj rokopis v digitalno besedilo, prilagodijo velikost svojega besedila ali ga izvozijo v najrazličnejše oblike za programe, kot je na primer Microsoft Word. Uporabniki lahko zapiske prilagodijo tako, da jih skrčijo, povečajo ali spremenijo barvo besedila. S samo nekaj dotiki zaslona je mogoče zapiske sestankov oblikovati in deliti; trenutki navdiha lahko hitro postanejo dokumenti, ki jih je mogoče urejati. • Izboljšana DeX postaja: Galaxy Note10 razširja zmogljivosti Samsung DeX postaje in uporabnikom omogoča enostavnejšo preklapljanje med pametnim telefonom in namizno izkušnjo, podobno izkušnji z namiznim računalnikom. Uporabniki lahko s preprosto USB povezavo prenašajo datoteke med napravami ter z miško in tipkovnico uporabljajo svoje najljubše mobilne aplikacije, hkrati pa podatke na svojem telefonu zavarujejo s Samsung Knox varnostno platformo. • Povezava na Windows: Galaxy Note10 ima neposredno integrirano povezavo do sistema Windows. Uporabniki Galaxy Note10 se z enim klikom povežejo s svojim računalnikom z Windows 10. Tam si lahko ogledajo obvestila, pošiljajo in prejemajo sporočila ter pregledujejo nedavne fotografije brez telefona. • Razvoj S Pen pisala:Galaxy Note10 vključuje S Pen pisalo, ki temelji na zmogljivostih Bluetooth tehnologije in ima nizko porabo energije, kar je že vključeval tudi Galaxy Note9 pametni telefon. Dodana je bila funkcije kretenj, imenovana Air actions, ki uporabnikom omogoča, da s kretnjami s S Pen pisalom upravljajo svojo napravo. Z možnostjo nadgradnje programske opreme s strani tretjih oseb, S Pen pisalo s funkcijo Air actions zagotavlja nešteto možnosti za nadaljnji razvoj in prilagodljive funkcije - tako lahko uporabniki uporabljajo svoje najljubše aplikacije ali igrajo igre na način, ki jim je najljubši.

Samsung Galaxy Note10

Nadgrajena kamera za ustvarjalce Uporabniki Galaxy Note10 lahko uporabljajo najsodobnejša orodja za zajemanje posnetkov - tako bodo njihovi profili in objave na družbenih omrežjih še bolj izstopali. Serija Galaxy Note10 nudi izjemno kombinacijo napredne tehnologije in programske opreme za zajemanje posnetkov, kar uporabnikom nudi vrhunsko izkušnjo. • Premium video tehnologija:Galaxy Note10 uporabnikom omogoča zajemanje videoposnetkov, ki so videti odlično in zvenijo neverjetno. Funkcija Sprotno ostrenje za videoposnetke doda prilagoditve globine polja, tako lahko zameglite ozadje in se osredotočite na izbrani objekt. S funkcijo Zoom-in Mic ojačajte zvok v bližini in zmanjšajte hrup v ozadju - na videoposnetku bo tako v ospredju le tisti zvok, ki ga vi želite posneti. Če želite odstraniti tresenje, ki navadno pokvari videoposnetek, je na voljo nova in izboljšana funkcija Super stabilnost za video način, ki stabilizira posnetke in je sedaj na voljo tudi v načinu hiperlapsa. • Hitro in enostavno urejanje videoposnetkov: Ko posnamete svoj videoposnetek, lahko z Galaxy Note10 pametnim telefonom posnetek uredite kar na poti, pri tem ne potrebujete dodatne opreme. Video urejevalnik integrira S Pen pisalo, tako lahko uporabniki natančneje izberejo trenutek, kjer želijo videoposnetek obrezati.Za ustvarjalce, ki potrebujejo še večji nadzor nad svojimi posnetki, Adobe Rush na Galaxy Note10 integrira uporabo S Pen pisala s svojim prefinjenim naborom orodij za urejanje.

Samsung Galaxy Note10

• Snemalnik zaslona:Za navdušence nad igricami, ki svoje igranje delijo na različnih kanalih, ali vlogerje, ki želijo izboljšati svoje tutoriale, Galaxy Note10 vključuje tudi funkcijo Snemanje zaslona. Preprosto zajemite kar je na zaslonu, uporabite fotografije za reakcije in uporabite S Pen pisalo za komentar - snemanje bo še bolj zabavno kot kadarkoli prej. • Združena resničnost / 3D: Galaxy Note ima v kamero integrirane vrhunske zmogljivosti združene resničnosti in 3D. V kombinaciji z ultraširokotnim objektivom odpira povsem nove možnosti za ustvarjalce. S funkcijo AR Doodle in S Pen pisalom lahko fotografijam dodate še malce več osebnega pridiha – ustvarite fotografije z dinamičnimi risbami, učinki in animacijo, ki sledi sliki. S 3D bralnikom, ki je prvič uporabljen pri Galaxy Note pametnih telefonih, kamera DepthVision pri Galaxy Note10+ omogoča zajemanje posnetka poljubno izbranega predmeta in ga takoj spremni v premični render, ki ga lahko uporabniki tudi dodatno oblikujejo. • Nočni način: Uporabniki lahko posnamejo različne selfije v razmerah s slabšo svetlobo. Nočni način, ki je sedaj na voljo pri sprednji kameri, uporabnikom omogoča, da zajamejo izjemne selfieje, ne glede na to, kako temno je.

Samsung Galaxy Note10+

Neprimerljiva zmogljivost za zahtevne uporabnike Uporabniki Galaxy Note pametnih telefonov svoje telefone uporabljajo za skoraj vse - ne le za vsakodnevne opravke, temveč tudi za velike projekte: vodenje podjetja, urejanje videoposnetkov za družbena omrežja in ustvarjanje čudovitih ilustracij s S Pen pisalom. Da bi vse to naredili lažje in boljše, Galaxy Note10 vključuje vrhunsko strojno opremo in izjemne funkcije. • Super hitro polnjenje: Galaxy Note10+ podpira 45W žično polnjenje, kar pomeni, da lahko uporabniki v samo 30 minutah napolnijo svoj telefon za ves dan. • Brezžična skupna raba energije: Brezžična skupna raba energije je sedaj na voljo tudi za Note uporabnike, ki lahko brezžično polnijo Galaxy Watch, Galaxy Buds in druge naprave (ki podpirajo Qi standard). • Igranje iger:Ker so mobilne igre procesorsko zahtevne in grafično bogate, je za izjemno izkušnjo igranja potrebna vrhunska naprava. Galaxy Note10 ima najboljši komorni sistem hlajenja na svetu, ki zagotavlja optimalne zmogljivosti med igranjem. Galaxy Note10 s funkcijo Game Booster, ki vključuje zmogljivosti umetne inteligence, optimizira delovanje in porabo energije. Uporabniki lahko s storitvijo za pretakanje PlayGalaxy Link P2P nadaljujejo s katero koli računalniško igro od tam, kjer so končali, brez potrebe po lokalnem shranjevanju igre. • Velike hitrosti prenosa:Z možnostmi LTE in 5G lahko uporabniki Note10 v celoti izkoristijo najvišje hitrosti prenosa. Galaxy Note 10 5G izkorišča vso moč omrežja naslednje generacije za pretakanje videoposnetkov z visoko ločljivostjo, hitro prenašanje vsebine in pretakanje grafično težkih iger v realnem času. Uporabniki Note10+ 5G pametnega telefona lahko tako počnejo vse, v čemer najbolj uživajo - Note10+ 5G bo tako spremenil način konzumiranja vsebin in povezovanja s prijatelji ter družino.

Samsung Galaxy Note10+

Portal do Galaxy ekosistema Galaxy Note10 je v samem osrčju Galaxy ekosistema, saj vključuje izjemne izdelke in storitve, s katerimi življenje uporabnikov postane bolj racionalizirano in povezano. Nosljivi napravi, kot sta Galaxy Watch Active 2 in Galaxy Tab S6, ohranjata uporabnike povezane ter jim pomagata doseči več kjerkoli in kadarkoli. Samsung storitve, ki temeljijo na teh napravah, uporabnikom zagotavljajo izjemno Galaxy izkušnjo. Samsung Health pomaga uporabnikom doseči cilje na področju zdravja in dobrega počutja s stalnim spremljanjem dejavnikov, vsi podatki so pa zaščiteni s Samsung Knox varnostno platformo. Razpoložljivost Serija Galaxy Note10 bo na voljo od 23. avgusta 2019; in sicer v edinstvenih barvnih odtenkih – Galaxy Note10+ bo na voljo v avra sij, avra beli in avra črni; medtem ko bo Galaxy Note10 na voljo v avra sij, avra roza in avra črni. Za več informacij o Galaxy Note10 obiščite www.news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com ali www.samsung.com/galaxy

Samsung Galaxy Note10+