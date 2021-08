Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G – odprite telefon in stopite v svet brezmejnih možnosti

Samsung nadaljuje svoj pohod z inovativnim razvojem vročih tehnoloških izdelkov. V avgustu je tako na trg lansiral dva pregibna telefona – Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G , premijski mobilni napravi, ki sta vodilni v kategoriji ter vključujeta ključne izboljšave. Pri tem nudita vzdržljivo in optimizirano izkušnjo – vse od dizajna do modificirane zabave, zraven pa se lahko pohvalita še z videzom, ki pritegne vsak pogled. Več aplikacij in več barv Modela Z Flip3 5G in Z Fold3 5G že v svojih imenih nakazujeta, da gre za tretjo generacijo pregibnih telefonov Samsung, ki z optimizirano zložljivo izkušnjo ponujajo uporabnikom edinstvene načine dela, igranja in gledanja. Novi seriji telefonov uporabnikom omogočata dostop do več aplikacij, da se bo uporabniška izkušnja čim bolj prilegala raznovrstnim estetskim okusom, pa je podjetje Samsung ponudilo tudi pester izbor barv. Z Fold3 je tako mogoče dobiti v fantomsko črni in fantomsko srebrni, barvni nabor mobilne naprave Z Flip3 pa se razteza vse od kremne in fantomsko črne do barve sivke.

Lažji telefon in nižja cena Samsung si prizadeva, da bi uporabnikom omogočal čim večjo dostopnost do edinstvene zložljive izkušnje, zato naslavlja uporabnike z najnižjimi cenami serije Z doslej. Z Fold3 je na voljo po priporočeni maloprodajni ceni od 1.799,99 evra, medtem ko je Flip 3 možno kupiti že za 999,90 evra. Poleg nižje cene in širokega spektra barvnih odtenkov imata obe napravi tudi priznani certifikat za vodoodpornost IPX8, jedrni del naprave, zaslon in robovi pa so sestavljeni iz vzdržljivih materialov. Z vpeljavo trpežnosti mobilne naprave je Samsung ”prelomil” mit o tem, da so zložljivi telefoni bolj lomljivi od klasičnih, obenem pa ovrgel vzdevek telefona kot ”opeke”, saj sta najnovejši napravi ne samo pametnejši, ampak tudi lažji. S serijo Galaxy Z Fold3 Samsung počne prave stvari Z Fold3, ki se bolj osredotoča na večopravilnost in zmogljivost, v najsodobnejši različici cilja na premium uporabnike. Ob razprtju se razteza na 7,6-palčnem zaslonu HD+ Dynamic AMOLED, z ločljivostjo 2208 x 1768 slikovnih točk in prilagodljivo hitrostjo osveževanja do 120-krat v sekundi (tako v okviru notranjega kot zunanjega zaslona), osveževanje pa se prilagaja dogajanju na zaslonu in je namenjeno varčevanju z baterijo. Telefon Z Fold3 ima skupaj kar 5 kamer, poganja ga 64-bitni osem jedrni procesor, vanj pa sta nameščeni dve bateriji, ki imata skupno moč 4400 mAh, medtem ko sistem Android 11 podpira delo v omrežjih pete generacije (5G). Uporabniki tega telefona bodo hitro občutili njegov najzmogljivejši procesor Snapdragon 888 in zmožnost kapacitete pomnilnika 12 GB, novost pa je tudi optična stabilizacija pri teleobjektivu in razpoložljivost treh objektivov.

Z Flip3 je cenejši in bolje opremljen za fotografiranje Z Flip3 se v nasprotju z modelom Z Fold3 odpira navzgor. Poleg tega, da je cenejši, je tudi bolj priročen, saj ima njegov zaslon FHD+ Dynamic AMOLED 2x razmerje stranic 22:9 in ločljivost 2640 x1080 točk ter se ponaša s prilagodljivo hitrostjo osveževanja zaslona do 120 Hz. Njegova debelina ob zaprtju je 17,1 milimetra, teža mobilnika pa je 183 grama in je enaka kot pri predhodniku. Rob ohišja je aluminijast, stranice pa iz odpornega Corning Gorilla Glas Victusa. Model ima skupaj vgrajene 3 kamere (eno spredaj in dve na zadnji strani), 8 Gb pomnilnik ter 128 ali 256 Gb pomnilniškega prostora. Vgrajeno ima 3300 mAh baterijo, osemjedrni procesor, nanj pa je tako kot pri njegovem večjem bratu nameščen operacijski sistem Android 11.

