Ivan Gale s kazensko ovadbo nad Počivalška in Rumpfa

Dva tedna pred interpelacijo Zdravka Počivalška,ko je predsednik vlade že napovedal konec epidemije, je Zavod za blagovne rezerve izpeljal največji posel za dobavo zaščitnih mask. Tudi tokrat s podjetjem, ki ni vpisano v register dejavnosti agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetje Hmezad, ki se primarno ukvarja s transportom in gradbenimi deli, je podpisalo pogodbo za 11 milijonov evrov za dobavo 20 milijonov mask.

Gre za največji posel dobave mask od začetka epidemije, ponudbe drugih, preverjenih ponudnikov, pa so zavračali, trdiIvan Gale. Na Zavodu naj bi podjetju Hmezad tudi neupravičeno podaljševali rok dobave – ki se ga kar dvakrat ni držal – in se ob tem sklicevali na nejasnosti glede standardov in papirjev.

"Prvotna pogodba je bila podpisana 3. aprila, 15. april je bil rok dobave. Kmalu se je izvedelo, da to ne bo možno in se je rok podaljšal do 30. 4., do takrat so dobavili samo dva milijona teh mask, ki so bile takrat s strani zavoda ocenjene kot neustrezne," pojasnjuje Gale.