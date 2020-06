'Pod Počivalškom ne želim biti vodja nobene organizacijske enote'

Spomnimo, Ivan Gale je javno pričal o pritiskih pri poslih za nabavo opreme, potrebne v epidemiji. Razkril je pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in respiratorjev s strani družbe Geneplanet, še preden je podjetje posredovalo bančno garancijo za posel. Pri osemmilijonskem poslu je po trditvah Galeta posredoval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Gale je razkril, da so v pritiskih na zavod sodelovali tudi nekateri politiki. Med njimi naj bi bila tudi Marjan Podobnik in Lojze Peterle.