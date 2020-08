Gale z novo ovadbo nad ministra Počivalška, tokrat zaradi posla z Acronom

Žvižgač Ivan Gale je proti gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku vložil novo kazensko ovadbo zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja pri nakupu zaščitnih mask, razkriva Necenzurirano. S sklenitvijo posla s podjetjem Acron je bila namreč država oškodovana za najmanj 1,2 milijona evrov, je prepričan Gale.

icon-expand Ivan Gale FOTO: Miro Majcen

Spomnimo, da je podjetje Acron iz Slovenj Gradca z Zavodom za blagovne rezerve sklenilo več pogodb za dobavo zaščitne opreme, natančneje za dobavo več milijonov zaščitnih mask FFP2 v vrednosti približno 30 milijonov evrov. Kljub temu da je bila verodostojnost njihovih certifikatov najmanj vprašljiva, državi pa je podjetje maske FFP2 prodajalo po 100- oziroma 143-odstotnih maržah.

Ko so se sklepale pogodbe z Acronom, sta bili na mizi še dve ponudbi slovenskih podjetij za dobavo mask FFP2 – obe za nižjo ceno in s krajšim dobavnim rokom. A da se je posel sklenil prav s podjetjem Acron, ki se z medicinsko opremo pred tem ni nikoli ukvarjalo, je po Galetovih trditvah lobiral predvsem Mitja Terče, povezan z gospodarskim ministrom, ki ga je marca postavil na čelo skupine za koordinacijo in izvedbo nabav zaščitnih sredstev. 31. marca je bila s podjetjem Acron sklenjena zadnja, tretja pogodba za dobavo pet milijonov FFP2 mask po ceni 3,90 evra na kos – izjemno visoki tudi za tedanji čas epidemije. Ob tem je bil tudi rok dobave najdaljši med vsemi dobavitelji, maske bi moral Acron dobaviti najpozneje do oktobra, torej pol leta pozneje. A Počivalšek oziroma njegov pooblaščenec je še isti dan podal soglasje k pogodbi, medtem ko še dan pred tem ni podal soglasja k aneksoma za podjetji OECO in MD Global Logistics, poroča Necenzurirano.

icon-expand Gale Počivalšku v ovadbi očita zlorabo uradnega položaja. FOTO: Miro Majcen

Prvo podjetje bi moralo prvotno do 23. aprila dobaviti milijon mask FFP2 po precej nižji ceni – 2,3 evra na kos, MD Global pa naj bi do 27. marca dobavil 2,8 milijona mask po ceni 3,56 evra na kos. OECO je nato predlagal zvišanje cene na 3,64, saj mask po prvotni ceni ne bi bilo mogoče dobaviti, MD Global pa je predlagal podaljšanje pogodbenega roka do 6. aprila, še razkriva spletni portal. A v obeh primerih Počivalškovo ministrstvo ni podalo soglasja k aneksu. Gale je prepričan, da je razlog za to, da podjetji nista bili "politično ustrezni", njegove besede navaja Necenzurirano. A skupno bi država za obe ponudbi plačala 13,6 milijona evrov, od podjetja Acron pa je država za isto količino mask plačala 1,2 milijona evrov več, še poroča Necenzurirano. Država je bila torej oškodovana za najmanj 1,2 milijona evrov. In prav zaradi tega je Gale proti Počivalšku vložil novo kazensko ovadbo zaradi zlorabe uradnega položaja. Za več pojasnil smo se obrnili tudi na Galeta, a odgovora še nismo prejeli. Direktor blagovnih rezerv Tomi Rumpfse je sicer po razkritjih v medijih in preiskavah z Acronom dogovoril za nižjo ceno, in sicer 2,65 evra na kos.