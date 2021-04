Gale zavrnil sodno poravnavo z zavodom za blagovne rezerve

Zavod je Galeta odpustil oktobra lani, in sicer po tistem, ko je Gale v javnosti spregovoril o domnevnih nepravilnostih zavoda za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme v času prvega vala epidemije covida-19. Na zavodu podrobnosti odpusta niso želeli komentirati, navedli so le, da so bili po ugotovljenih kršitvah področne zakonodaje dolžni ukrepati in uvesti postopke zoper tri zaposlene.