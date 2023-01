Gamerji pozor, v Ljubljano prihaja festival videoigric

Ne nogomet, košarka, smučanje ali tenis, šport prihodnosti je e-šport – profesionalno igranje videoiger, ki velja za eno najhitreje rastočih zvrsti športnih tekmovanj. Najboljši igralci videoiger na svetu imajo že danes status superzvezdnikov in so za svoj talent tudi dobro plačani, nekateri celo več kot najboljši tenisač na svetu Novak Đoković. Nadobudni 'gejmerji', kot si pravijo, bodo končno prišli na svoj račun. V Ljubljano prihaja Game Gang Show, največji festival videoigric do zdaj.