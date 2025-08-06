Svetli način
Ganga bo slavila Abrahama

Ljubljana, 06. 08. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Janez Usenik
Prihodnji teden bo v Ljubljani rojstni dan Abrahama praznovala prav posebna dama. In to dama, ki ima veliko težo. Dobesedno, saj tehta tri tone in pol, a simbolno težo ima še večjo. Ganga, slonica, ki živi v ljubljanskem živalskem vrtu, je ljubljenka oskrbnikov in obiskovalcev, pa tudi aktivistka. Za njen rojstni dan bodo namreč posebej opomnili, naj ljudje skrbimo za ogrožene živalske vrste in si z njimi miroljubno delimo svet. Janez Usenik.

