Ganga bo slavila Abrahama

Prihodnji teden bo v Ljubljani rojstni dan Abrahama praznovala prav posebna dama. In to dama, ki ima veliko težo. Dobesedno, saj tehta tri tone in pol, a simbolno težo ima še večjo. Ganga, slonica, ki živi v ljubljanskem živalskem vrtu, je ljubljenka oskrbnikov in obiskovalcev, pa tudi aktivistka. Za njen rojstni dan bodo namreč posebej opomnili, naj ljudje skrbimo za ogrožene živalske vrste in si z njimi miroljubno delimo svet. Janez Usenik.