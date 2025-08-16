Svetli način
Ganga 50 let proslavila s skokom v vodo, telovadbo in slastno torto

Ljubljana, 16. 08. 2025 20.14 | Posodobljeno pred eno minuto

Ana Vidic Kostevc
V Ljubljanskem živalskem vrtu so slonici Gangi pripravili praznovanje za jubilejnih 50 let. S svojo značilno igrivostjo ga je začela s skokom v bazen, praznovanje pa se je končalo šele pozno popoldne. Najmlajši obiskovalci so lahko vmes izvedeli edinstveno zgodbo ambasadorke ogroženih vrst, spoznali njen vsakdan in se pogovorili z njenimi dolgoletnimi skrbniki.

