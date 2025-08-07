Svetli način
Slovenija

Ganljiva zgodba iz Domžal: pes rešil svojega lastnika

Domžale, 07. 08. 2025 10.47 | Posodobljeno pred 43 minutami

Iz Domžal prihaja zgodba, ki ponovno dokazuje, da je pes človekov najboljši prijatelj. V ponedeljek sta dva gasilca sedela v lokalu, ko je k njima pritekel psiček. Iz njegovega nestrpnega vedenja sta razbrala, da nekaj ni v redu. Nakazoval jima je, naj gresta z njim. Vstala sta in mu sledila, on pa ju je pripeljal do svojega lastnika, ki je ležal na travi. Hitro sta poklicala reševalce in vse se je srečno izteklo.

"Danes ni le pes sledil človeku. Danes sta dva človeka sledila psu. In pravočasno priskočila na pomoč," so zapisali domžalski gasilci, ki so na Facebooku objavili ganljivo zgodbo. Njihov kolega se je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja znašel v stiski, rešil pa ga je njegov najboljši prijatelj – pes.

(fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

'Ko pes reši človeka. In gasilca sledita srcu'

"Danes popoldne, v znanem lokalu v predmestju Domžal – dva gasilca, kratek odmor, sproščen pogovor. Pridruži se jima kuža, ki jima je bil znan. Brez lastnika. Očitno nekaj ni v redu. Pogled, obrat, še en pogled. Kot bi želel povedati: "Pridita z menoj." Instinkt, ki ga poznajo le gasilci – ko srce ukazuje, da je čas za akcijo. Kuža vodi, gasilca sledita," so zgodbo začeli gasilci. 

In res – pripeljal ju je do svojega lastnika, njunega kolega gasilca, ki je padel in obležal na travniku. "Hiter klic na 112, koordinacija z reševalci, ukrepanje. Vse poteka gladko in učinkovito. Človek je pod zdravniškim nadzorom, stanje stabilno. Zgodba s srečnim koncem."

Še največ težav sta imela s tem, da sta malega junaka ujela, ga pomirila in privezala na povodec. "Pogledal ju je, kot da pravi: "Vem, da sta gasilca. A vseeno vama ne zaupam čisto. Jaz sem danes dežuren."

"Danes ni le pes sledil človeku. Danes sta dva človeka sledila psu. In pravočasno priskočila na pomoč. Hvala, mali junak. Danes si pokazal, da zvestoba in pozornost lahko premakneta ljudi – do dejanj, ki štejejo. In hvala gasilcema, ki sta znala prisluhniti," so še zapisali njuni kolegi.

Ob koncu so poudarili, da imena niso pomembna. "Pomembna je pripravljenost pomagati – tudi ko te pokliče tihi pogled štirinožnega prijatelja."

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
07. 08. 2025 11.52
+1
Marsikdo ne ve da mu to najvecji in zvest prijatelj 💪
ODGOVORI
1 0
Cenb77
07. 08. 2025 11.51
Zdej nej ga pa vsi ta glasni i..d..i..o.. na tem portalu pošljejo v Bohinj... al pa še kam huje.,...
ODGOVORI
0 0
Da se mene pita..
07. 08. 2025 11.47
+1
Kosmati junak❤️
ODGOVORI
2 1
Buci in Bobo
07. 08. 2025 11.46
+1
vsi trije bravo za instinkt!!!
ODGOVORI
2 1
MucaNeGrize
07. 08. 2025 11.42
+2
bravo kuža...za nagrado mora dobiti 3 tedne golaža gratis pri Kebru...
ODGOVORI
3 1
Quatflow
07. 08. 2025 11.45
+1
Brez čebule ker je strupena za pse
ODGOVORI
2 1
Verus
07. 08. 2025 11.35
+5
Vprašajte se zakaj kot volivci ne smete komentariti odločitev politikov, objave o njih itd. Ne pozabite se tega spomniti, ko se vam bo ponudil golaž in kos kruha za glas!
ODGOVORI
7 2
danes Ne
07. 08. 2025 11.35
+8
ta kuža ima več intiligence kot naš precednik vlade
ODGOVORI
10 2
Cenb77
07. 08. 2025 11.51
ker je pes... PV je pa golob...
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
07. 08. 2025 11.31
+4
V Sloveniji te lahko še reši gospod Maljevc z dolgotrajno oskrbo.
ODGOVORI
6 2
a res1
07. 08. 2025 11.30
+8
Sory, da imajo samo gasilci ta "Instinkt" pa žalite vse ostale. Pa še nekako sta od prej poznala psa in verjetno njegovega lastnika. Vsak normalen bi reagiral.
ODGOVORI
10 2
trunck1
07. 08. 2025 11.30
-4
Še dobr, da kuža ni imel telefona pri tački. Bi lahko poklical prvo pomoč.
ODGOVORI
1 5
Amor Fati
07. 08. 2025 11.28
-6
To so psi. Ne pa mački, ki nonstop samo lenarijo.
ODGOVORI
2 8
Peter Jurcek
07. 08. 2025 11.34
+3
No, no, ničkoliko primerov je že bilo ko je maček na podoben način rešil življenje človeku. Niso leni, samo manj nadležni so.
ODGOVORI
5 2
sherlock2
07. 08. 2025 11.28
+4
Žival čuti ali človek kaj misli medtem ko človek sploh ne misli da žival kaj čuti.
ODGOVORI
6 2
Bambina1968
07. 08. 2025 11.27
+8
nov dokaz, da je pes najboljši človekov prijatelj
ODGOVORI
10 2
Maja Ron
07. 08. 2025 11.24
+10
❤️
ODGOVORI
11 1
Magnezij400
07. 08. 2025 11.22
-8
Mačka bi te pustila umreti
ODGOVORI
5 13
Blue Dream
07. 08. 2025 11.24
+4
kaj klamfaš? poznam primer ko je mačka nekomu rešila življenje
ODGOVORI
6 2
mareee5
07. 08. 2025 11.25
-8
Mačka bi te se pojedla pol ko si mrtev..
ODGOVORI
1 9
Blue Dream
07. 08. 2025 11.29
+6
Kar vtipkaj v google mačka rešila življenje
ODGOVORI
7 1
Hugh_Mungus
07. 08. 2025 11.22
+4
"Instinkt, ki ga poznajo le gasilci –" dej nehi 😅
ODGOVORI
9 5
Verus
07. 08. 2025 11.24
+4
🤣👍
ODGOVORI
5 1
Aijn Prenn
07. 08. 2025 11.21
+15
Če ima lastnik pravi odnos do psa, je pes njegov brezmejni zaveznik.
ODGOVORI
16 1
Blue Dream
07. 08. 2025 11.16
+19
Najboljši človekov prijatelj
ODGOVORI
20 1
