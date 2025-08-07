Ganljiva zgodba iz Domžal: pes rešil svojega lastnika

"Danes ni le pes sledil človeku. Danes sta dva človeka sledila psu. In pravočasno priskočila na pomoč," so zapisali domžalski gasilci, ki so na Facebooku objavili ganljivo zgodbo. Njihov kolega se je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja znašel v stiski, rešil pa ga je njegov najboljši prijatelj – pes.

"Danes popoldne, v znanem lokalu v predmestju Domžal – dva gasilca, kratek odmor, sproščen pogovor. Pridruži se jima kuža, ki jima je bil znan. Brez lastnika. Očitno nekaj ni v redu. Pogled, obrat, še en pogled. Kot bi želel povedati: "Pridita z menoj." Instinkt, ki ga poznajo le gasilci – ko srce ukazuje, da je čas za akcijo. Kuža vodi, gasilca sledita," so zgodbo začeli gasilci.

In res – pripeljal ju je do svojega lastnika, njunega kolega gasilca, ki je padel in obležal na travniku. "Hiter klic na 112, koordinacija z reševalci, ukrepanje. Vse poteka gladko in učinkovito. Človek je pod zdravniškim nadzorom, stanje stabilno. Zgodba s srečnim koncem."

Še največ težav sta imela s tem, da sta malega junaka ujela, ga pomirila in privezala na povodec. "Pogledal ju je, kot da pravi: "Vem, da sta gasilca. A vseeno vama ne zaupam čisto. Jaz sem danes dežuren."