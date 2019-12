Ganljivo snidenje: mati in sin sta se po 36 letih prvič objela

Ne samo nekaj dobrega - nekaj naravnost čudovitega se je zgodilo v teh dneh ... 36-letni Zoran in njegova domnevna biološka mama, ki naj bi ju, kot smo prvič poročali že minuli teden, leta 1983 ločili v nekdanji koprski porodnišnici, sta si za božič prvič segla v roke in se prvič objela.

Oba naj bi bila žrtvi organizirane kriminalne združbe, ki je v takratni Jugoslaviji trgovala z novorojenčki in delovala tudi pri nas. Ukradli in prodali naj bi več kot 20.000 otrok, v društvu Izginuli otroci Beograda pa so prepričani, da ponekod na Balkanu trgovina z dojenčki še vedno deluje.

A čeprav Zoranu, rojenemu kot dečku Saši, in danes 58-letni domnevni mami, ki se je po tragičnem dogodku iz Slovenije preselila v hrvaško Istro, tam pa živi še danes, dolgih let ločenega življenja ne more nihče povrniti. Zdaj uživata v družbi drug drugega, skupaj pa nameravata pričakati tudi novo leto.