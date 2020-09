Gantar ne bo kandidiral za predsednika stranke DeSUS

V stranki je sredi poletja namreč završalo zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je zdaj že nekdanja predsednica DeSUS in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec prepletala službene zadeve z zasebnimi.

Aleksandra Pivec in Tomaž Gantar

Do tega so bili zelo kritični v poslanski skupini, ki je Pivčevo tudi pozvala k odstopu in predlagala glasovanje o nezaupnici predsednici. Pivčeva je po več tednih nesoglasij v stranki v začetku meseca odstopila, obenem pa napovedala, da bo na kongresu, ki bo najverjetneje 28. novembra, ponovno kandidirala za predsednico.