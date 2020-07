Gantar podpisal sporazum o sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo

Kot prednostna področja sodelovanja so v sporazumu določili še obvladovanje odpornosti mikrobov, dostopnost, varnost in kakovost zdravil, cepiv in drugih zdravstvenih tehnologij, pa tudi enakosti v zdravju, socialne determinante, vlaganje v zdravje, enakost spolov in človekove pravice.

Glede na sporazum je pričakovati aktivnosti na področjih zdravstvene pismenosti, sodelovanja javnega, zasebnega in nevladnega sektorja ter aktivnosti države v mednarodnih mrežah. Izpostavili so tudi sodelovanje v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU v prihodnjem letu.

Glede na potrebe ali spremenjene okoliščine se področja lahko kadarkoli v dveletnem obdobju tudi spremenijo oz. dopolnijo, so zapisali na spletni strani ministrstva za zdravje.