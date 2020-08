Gantar: Pokrajinski odbor DeSUS Južna Primorska Pivčevi predlaga odstop

Predsednik sveta DeSUS Tomaž Gantar je preko Twitterja sporočil, da je Pokrajinski odbor Južna Primorska ocenil, da Pivčeva med člani stranke in tudi v javnosti ne uživa več osebnega ugleda. Zato ker krni politični ugled stranke, ji predlagajo odstop s funkcije predsednice stranke.

"PO DeSUS Južna Primorska ocenjuje, da predsednica DeSUSAleksandra Pivecmed člani in v javnosti ne uživa več osebnega ugleda, s tem krni tudi politični ugled stranke. Predlagamo odstop s funkcije predsednice stranke, v kolikor sama ne odstopi, pa svetu predlagamo glasovanje o njeni razrešitvi." To je zadnji tvit ministra za zdravje in predsednika sveta DeSUS Tomaža Gantarja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo Jutri se bosta sestala vodstvo in izvršni odbor stranke DeSUS. Razprava bo tekla tudi o njihovi predsednici Aleksandri Pivec, ki ji je pet poslancev stranke že odreklo podporo in jo pozvalo k nepreklicnemu odstopu. Predsednik sveta Gantar je v primeru nezaupnice članov sveta Pivčevi pripravljen prevzeti vodenje stranke do kongresa, če bodo člani sveta tako odločili.

icon-expand Aleksandra Pivec in Tomaž Gantar FOTO: Bobo