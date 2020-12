Gantar: Potrebne bodo učinkovite omejitve, praznike bo treba preživeti doma

Kaj prinaša sproščanje ukrepov? Bo zdravstvo zdržalo? Bomo res za praznike v popolnem zaprtju? Zdravstveni minister na to odgovarja, da še ne more napovedati, kaj bo sprejela vlada, a da bodo strožje omejitve potrebne. Psihiatrinja medtem opozarja, da ljudje ne bodo zdržali več dolgo, kar se psihičnega stanja tiče. Naveličani so, apatični, ne morejo več ...

Minister za zdravje Tomaž Gantar je povedal, da je epidemiološka situacija tako zahtevna, da vseh želja po sproščanju ukrepov ne smejo izpolniti. "Tokrat so bile kriterij za sproščanje regije, ki imajo boljšo situacijo. Poleg tega še dejavnosti, ki potekajo na nepravilen način in zato povzročajo več škode, kot je bodo sedaj, ko se bodo pri izvajanju upoštevali ukrepi. Zato bomo vsaj za kratko obdobje stopili korak nazaj. Strokovna skupina je stopila korak nazaj in prisluhnila argumentom, upam, da pri tem nismo naredili napake. Sprejeta je bila na račun kratkega obdobja in regij. Upam pa, da se ne bo dogajalo to, kar pričakujemo."

Glede napovedanega popolnega zaprtja pred prazniki je povedal, da moramo vedeti, da Evropska komisija poziva, naj države pred novim letom ukrepe poostrijo oziroma naj jih ne sproščajo. "Vsi se zavedamo nevarnosti praznikov in sezone obolenj, v kateri smo, posledično pa potreb po dodatnih zdravstvenih zmogljivostih, ki bi lahko prišle do vrednosti 30 odstotkov več, kar pomeni ekstremno obremenitev bolnišnic. Težko napovem, kaj bomo v četrtek na vladi sprejeli. Potrebne bodo učinkovite omejitve, če želimo zagotoviti te zmogljivosti. Praznike bo treba tokrat preživeti doma, prijetno se jih da preživeti tudi na pameten način, zato ne bodo manj nič prijetni. Zato bo treba sprejeti nekatere omejitve, ki so zaradi situacije nujne in koristijo vsem nam."

icon-expand Tomaž Gantar FOTO: Bobo Miro Majcen

Logarjeva: Problematično odpiranje trgovin v trgovskih centrih Dr. Mateja Logar pri sproščanju ukrepov težave ne vidi v izvajanju obrtniških dejavnosti, ampak v odpiranju trgovskih centrov, kjer bo zdaj večja koncentracija ljudi. Tu bo treba natančno opredeliti, koliko ljudi je lahko naenkrat v trgovskem centru. Zato opozarja, da ljudje ne smejo dodatnega odpiranja videti kot ponovne priložnosti za izlete in sprehode v trgovskih centrih."Pritisk na bolnišnice je še vedno velik, mogoče je v ljubljanski regiji malo manjši, a recimo v Mariboru primanjkuje postelj. Postelj za covidne bolnike ni veliko na razpolago. Če bodo ljudje upoštevali priporočila in se izogibali večjim druženjem, ne bi smelo priti do bistvenega povečanja. Če ukrepov ne bomo upoštevali, pa bo prišlo do dodatnega pritiska na zdravstveni sistem, ki že zdaj hodi po robu," izpostavlja. Na vprašanji, kakšno je tveganje okužbe v šoli in zakaj otroci ne smejo v šolo, v trgovino pa lahko gredo, je povedala, da gre pri vseh teh storitvah za kratkotrajne stike, ki niso daljši od 20 min. V šoli pa je situacija obratna, tam so otroci na manjšem prostoru dlje časa skupaj. OZS meni, da bo število okužb zaradi sproščanja upadlo Branko Meh je povedal, da so v OZS zadovoljni s postopnim odpiranjem. Ker se je pri dejavnostih, ki so se zdaj odprle, kazalo največ sive ekonomije, se tam tudi niso upoštevali ukrepi NIJZ. Povedal je še, da bodo cvetličarji denimo zelo težko prodali božične zvezde v januarju. "OZS ni bil za to, da se omejuje po statističnih regijah, a zdravje ima zadnjo besedo in NIJZ je ocenil, da bi bilo tveganje, če bi odprli meje med občinami, preveliko. Po desetih dneh bomo videli, kaj bo, mi vseeno mislimo, da bo to pomagalo pri zajezitvi okužb",je povedal Meh. Dodal je še, da je naše gospodarstvo pred robom zloma. O sporni določbi odloka

Ustavni pravnik Rajko Pirnat je glede aplikacije Ostani zdrav, ki je razburila stroko in javnost, povedal, da je odločba očitno neustavna. Aplikacija je namreč s tem odlokom postala obvezna, kar je očitno neustavno, je izpostavil. Ali lahko policisti zahtevajo vpogled v telefon? To je le ena od dimenzij neustavnosti, pojasnjuje. Izvirni poseg v zasebnost je odlok. "Vse skupaj je skregano z zdravo pametjo, ta aplikacija ne preprečuje širjenja, zato je to glavni problem. Vlada je začela–blago rečeno–sprejemati nerazumne ukrepe. " 'Ljudje ne bodo zdržali več dolgo' Dr. Barbara Šegula Škobrne, psihiatrinja, je povedala: "Ne razumem države, ki vztraja pri ukrepih, medtem ko ljudje ves čas čakajo in v tej negotovosti tudi njihovo psihično stanje peša. Razumem, da se bliža čas praznikov, da je to mogoče na papirju dober čas, da se ukrepi zaostrijo, a opozarjam v svojem imenu ter v imenu svojih pacientov in kolegov, da ljudje ne bodo zdržali več dobro, kar se psihičnega stanja tiče. Naveličani so, apatični, ne morejo več.