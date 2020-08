Gantar predlaga, da se letos iz proračuna zagotovi 222,6 milijona evrov za zdravstvo

Na ZZZS navajajo, da je primanjkljaj zdravstvene blagajne za letošnje leto zaradi izredno nestabilnih pogojev poslovanja težko predvideti. Ob upoštevanju junijske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj pa bi ZZZS lahko imel do 200 milijonov evrov ali do šest odstotkov nižje prihodke iz prispevkov od načrtovanih v finančnem načrtu.

Tako velik upad prispevkov in naraščajoči stroški na drugi strani – predvsem zaradi preteklih dogovorov med vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju, večjih stroškov, povezanih z epidemijo, in nadomestil plač – vodijo v primanjkljaj okoli 270 milijonov evrov, ki ogroža finančno stabilnost javnega zdravstvenega sistema. Takšen znesek pa predstavlja enomesečno nakazilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da bi v decembru denarja za financiranje zdravstva preprosto zmanjkalo.

ZZZS je sicer imel okoli 120 milijonov evrov zalog iz plusa, ustvarjenega v preteklih letih. A ta denar so, kot so pojasnili za STA, že porabili.

Gantar predlaga, naj državni proračun še letos pokrije 150 milijonov evrov primanjkljaja ZZZS

Minister Gantar je dejal, da so določene ukrepe za finančno stabilizacijo zdravstva že predlagali ministrstvu za finance v dopisu 29. julija, pri čemer vsebine ni želel razkriti, saj še čaka odgovor.