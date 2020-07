Gantar: Upam, da Pivčeva ne podcenjuje razmer v stranki; te so resne

Gantarja sicer čudi prvi odziv Pivčeve, ki je zapisala, da je bila zadeva skrbno zrežirana in vnaprej načrtovana. "Upam, da ne podcenjuje situacije v stranki. Gre dejansko za odraz nezadovoljstva velike skupine in v neke teorije zato ne verjamem," je povedal Gantar. Priznal je, da bi tudi njuno sodelovanje s Pivčevo lahko bilo boljše.

Na vprašanje, ali se to lahko mirno reši, ali pa bo moral kdo iz stranke oditi, je odgovoril, da to težko oceni. Spomnil je, da se je javno s kritiko izrekla ena pokrajinska organizacija, čeprav pa je po njegovih besedah kritičnih več članov, tudi iz drugih pokrajinskih organizacij. Kakšne bodo odločitve, je torej odvisno tudi od drugih.

"Zato je škoda to v javnosti razpredati naprej. Prejeli ste informacijo, o kateri se je govorilo že dalj časa, torej o nezadovoljstvu. Na nas je, da to dorečemo znotraj naših krogov," je dodal.

Tomaž Gantar je v izjavi novinarjem po današnji seji vlade spomnil, da so se glede sklica seje sveta stranke dogovorili že na srečanju organov stranke v maju, ko so razpravljali o pogojih DeSUS za nadaljnje delo v koaliciji. Predvidoma že v četrtek se bo sestalo vodstvo stranke in tedaj se bodo dogovorili, kako naprej, tudi glede sklica seje sveta, je povedal.

Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana je na ponedeljkovi seji, ki je potekala v prisotnosti vodstva DeSUS, izrekla nezaupnico predsednici stranke Aleksandri Pivec . Sprejeli so osem sklepov in predsedniku sveta dali pobudo, da jih uvrsti na sejo sveta. S sklepi izražajo nezadovoljstvo nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke.

Pivčeva je sicer na januarskem kongresu prejela močno podporo. Gantar je danes na vprašanje, kaj se torej dogaja, odgovoril, da očitkov ne bi komentiral. Povzel pa je, da je veliko kritik glede vodenja, odzivanja stranke in njene vloge v vladi. To je treba po njihovih navedbah zaključiti, saj na dolgi rok ni dobro za stranko in tudi ne za njeno vlogo v koaliciji.

Na vprašanje, ali lahko pride tudi do sklica kongresa, je odvrnil, da so vse možnosti odprte, glede na to, da je svet stranke najvišji organ med kongresoma. Predstavniki sveta stranke imajo možnost predlogov in glasovanja o nadaljnjem ravnanju. Prav tako lahko po Gantarjevih navedbah svet stranke odloči o nezaupnici predsednici stranke oziroma jo načeloma lahko tudi odstavi.