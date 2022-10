Gantar v zadevi Trenta ni priznal krivde, Janša ugovarjal zoper obtožnico

Prvoobtoženega nekdanjega prvega moža Imosa Branka Kastelica tudi ni bilo na naroku, saj se je njegov zagovornik opravičil. Tožilstvo obtoženim očita zlorabo položaja in pomoč pri spornih poslih z zemljišči v Trenti. Kot je v izjavi za medije povedal tožilec Boštjan Valenčič, je šlo za sporni nakup zemljišča v Trenti s strani Imosa, saj je bilo to zemljišče, katerega lastnik je bil Janša, preplačana.

Na vprašanje, zakaj se zadeva vleče že vrsto let, je odgovoril, da je bila preiskava zelo dolga, saj je bilo postavljenih 10 sodnih izvedencev različnih strok, ki so izdelali strokovna mnenja, a so bila ta potem zavrnjena. Zato je bilo treba imenovati nove izvedence. Valenčič je še ocenil, da zadeva lahko zastara leta 2025 oz. 2026.

Janšev odvetnik Matoz: Večje neumnosti, ki sem jo prebral v obtožnici, že dolgo časa nisem prebral

Janšev zagovornik Franci Matoz je dejal, da večje neumnosti, ki jo je prebral v obtožnici, že dolgo časa ni prebral. "Mogoče je tožilec kaj zamešal. Naj si on kupi klet za tisti denar, koliko je bila vredna parcela v Trenti. Tožilstvo v obtožnici trdi, da je bila vredna 20.000 evrov. Če tožilec misli, da za ta denar lahko kaj kupi, mu jaz dam ta denar," je dejal Matoz.

Po njegovih besedah je bila Janševa parcela velikosti okrog 15.000 kvadratnih metrov, nahajala se je na elitni lokaciji ob Soči, urbanistka pa naj bi povedala, da je parcela zazidljiva, možna je bila tudi nadomestna gradnja. Po Matozovi oceni se zadeva vleče že vrsto let, saj je preiskava potekala sedem let zaradi nesposobnosti preiskovalne sodnice.