Gantar: Za skrajševanje čakalnih dob iz proračuna letos 14 milijonov evrov

Poleg proračunskih sredstev so tu še sredstva iz zdravstvene blagajne, ki jih bodo z aneksom k splošnemu dogovoru v zdravstvu zagotovili za širitve programov. To je po oceni zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja bolj stimulativen način financiranja izvajalcev v specialističnih ambulantah.

Financiranje preko aneksa k splošnemu dogovoru je namenjeno tistim izvajalcem zdravstvenih storitev, ki imajo redne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Za sredstva, ki bodo zagotovljena za skrajševanje čakalnih dob v okviru petega protikoronskega paketa, pa se bodo lahko potegovali tudi zasebniki, ki niso vključeni v javni zdravstveni sistem, je pojasnil minister.

Iz protikoronskega paketa bodo financirali posamične storitve, za katere so čakalne dobe najdaljše, a točne opredelitve še pripravljajo, je pristavil Gantar.

Na očitke, da bo to korak proti privatizaciji zdravstva, Gantar odgovarja, da največja privatizacija v tem smislu poteka že sedaj, ko ljudje plačujejo veliko denarja, da pridejo do zdravnika. Po novem pa bodo pri tistem zdravniku, tudi zasebniku, ki mu danes plačajo - če bo vključen v ta program -, imeli brezplačen pregled enako kot v javnem sistemu, je orisal Gantar.

Prepričan je, da gredo s tem na roko predvsem bolnikom. Ta ukrep bo po njegovih navedbah časovno omejen, in ne trajna rešitev.

Odgovarjal je tudi na vprašanje o morebitnih dodatnih pooblastilih zdravstvenih inšpektorjev in možnosti nadzorovanja zasebnih druženj. "Mislim, da je to v celoti nedorečeno, pogoji za nadzor nad zasebnimi prostori so z zakonom dokaj jasni in mislim, da to ne bo potekalo na tak način," je ocenil.