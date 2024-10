Garancija se izteka, razdeljevanje pa lahko traja še kar nekaj časa

Če k temu prištejemo še računalnike, ki so jih razdelili srednjim šolam, specializiranim zavodom, dijaškim in mladinskim domovom ter centrom za usposabljanje in varstvo pri delu, je bilo do danes razdeljenih nekaj manj kot 5500 prenosnikov, od skupno 13 tisoč.

Četrtega razpisa ne bo, saj je bil tretji poskus ministrstva bolj uspešen kot prva dva. Do včeraj so izdali nekaj manj kot 2500 pozitivnih odločb, večina teh računalnikov je tudi že razdeljenih.

V tem zadnjem, tretjem poskusu računalniki niso več namenjeni zgolj najbolj ranljivim družinam, saj so prvi in drugi dohodkovni razred razširili vse do šestega, kjer lahko prihodki štiričlanske družine znašajo že več kot 3.000 evrov na mesec. Gre torej za zelo širok krog upravičencev, zato je bilo tudi ogromno prijav. Sklad, ki izdaja odločbe, jih je vsak dan prejel več kot 150, skupno pa okoli 15 tisoč, pri čemer bodo zadnje prijave, ki so bile do polnoči oddane na pošto, še prihajale v naslednjih dneh.

Zdaj bodo morali vse te prijave pregledati in izdati odločbe – pozitivne ali negativne. Začeli so že s preverjanjem prijav iz prvega dohodkovnega razreda. Šele nato bodo prenosnike razposlali, kar pa lahko traja več tednov. Prednost bodo imele družine z nižjimi dohodki, presečni datum za primerjavo podatkov pa je 1. september.

Na voljo je torej še slabih 9000 prenosnikov, če je prijav zdaj 15 tisoč, to pomeni, da ga približno tretjina prijavljenih družin ne bo dobila.