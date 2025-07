Garaža najprej 'postala' lokal, po pritožbah so jo ocenili za prodajalno

Na Valvazorjevi ulici v Mariboru ob stanovanjskem bloku stojijo 125 let stare garaže. Med njimi pa se sodeč po vrednotenju nepremičnin Geodetske uprave skriva tudi prodajalna oziroma lokal. "Očitno odpiram lokal, ki ga nikoli ni bilo in ga tudi ne bo," pravi lastnik garaže Srečko Kranjc.

Kot pojasnjuje 85-letnik, je tu vse od leta 1900 zgolj garaža, nikoli ni bilo nikakršnega lokala. Zato sta se skupaj s hčerko že leta 2014, ko sta dobila prvi napačen izračun, odpravila na Geodetsko upravo.

"Takrat smo reagirali. Šli smo na geodetsko upravo, da bi rešili to zadevo, saj prodajalne tukaj ni. Ker tam nisem uspela, sem šla tudi do direktorja. Rekel je, da on sicer ve, da so tu garaže, zato ker se vozi mimo, a da je tako pač zapisano," pravi hči 85-letnika Zdenka Krainer. Njen oče dodaja, da je sicer Gurs priznal, da kršijo, a da so dejali tudi, da se ne da narediti ničesar.

Poslali naj bi ju na finančno upravo, od tam pa na občino. In ker sta kmalu zatem dobila nove nižje položnice za nadomestilo stavbnega zemljišča, sta smatrala, da so napako vendarle odpravili. A njihova garaža je iz lokala postala zgolj prodajalna.

"Govorila sem z informacijsko pisarno, ki je rekla, da se je to lahko uredilo do leta 2022, in me vprašala, zakaj nismo prej urejali. Povedala sem ji, da sem to takrat že urejala, a da nismo mogli urediti. Zdaj moramo narediti geodetsko izmero, elaborat itd. Ampak ta elaborat stane tisoč evrov," pravi Krainerjeva.

Penzija njenega očeta medtem znaša 670 evrov. "Pa saj ni pomembno, kolikšna je moja penzija. Zakaj bi jaz to plačeval, če tu prodajalne nikoli ni bilo? Naj poiščejo tistega, ki je to narobe ocenil," je medtem jasen Kranjec, ki meni, da bi morala geodetska uprava napako tudi popraviti.

A kljub njunim navedbam, da sta Geodetsko upravo Maribor na napako prvič opozorila že leta 2014, nam z generalne geodetske uprave odgovarjajo, da niso prejeli nobenega predloga za spremembo dejanske rabe. Da pa bodo, na podlagi naših vprašanj, znova preverili dejansko stanje in napako, če je do nje prišlo, odpravili.