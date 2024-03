Psiholog o mladih objestnežih: 'Zakaj se tako obnašajo? Ker se lahko'

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta Primož Kadunc s Policijske uprave Ljubljana in psiholog Andrej Perko.

Na vprašanje, zakaj policista nista izstopila iz avtomobila in ukrepala zoper objestneže, je Kadunc odgovoril, da je včasih "treba stopiti en korak nazaj, da lahko narediš dva naprej". Ocenjuje, da sta policista v tem primeru ravnala pametno in strokovno. Ugotovila sta namreč, da je na kraju prevelika množica, med njimi pa veliko mladoletnih. "Njun nastop bi lahko situacijo le še poslabšal, tako da sta se umaknila, poklicala okrepitve in skupaj so nato zablokirali vse izhode iz garaže in preverili vozila, ki so pozneje prišla ven ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve."

Dodal je, da bodo pregledali vse posnetke, objavljene na družbenih omrežjih, in kamere v garaži ter ukrepali zoper vse kršitelje.

Zakaj pa se mladi tako arogantno obnašajo do Policije? Psiholog Perko pravi, da je treba pogledati širše, in sicer v kakšni družbi živimo in kako ta deluje. "Ta postmoderni čas ustvarja nekega novega človeka, kjer njegovo mišljenje ne prenese nobenih omejitev. Človek je v nekem smislu postal Bog. Neskončna svoboda, vse lahko. Relativizem, kjer resnica ne obstaja," pojasnjuje.

Kot dodaja, v tej relativnosti ni vertikalne avtoritete, brez nje pa se v razvoju človeka ne more oblikovati moralni čut oz. občutek, kaj je prav in kaj narobe. "Dejansko živimo v dobi narcizma, v principu ugodja, to se prenese v odraslo dobo, predvsem pa v mladostniško dobo, ko se išče lastno identiteto. Če človek tega čuta odgovornosti ni razvil, tudi lastne identitete ne more razviti." Ker vertikalne avtoritete ni, prevlada avtoriteta horde, t. i. volčjega krdela, opozarja Perko. Če ima posameznik šibko identiteto, se hitro zlije z množico in sebe doživlja kot del nje, pravi psiholog.