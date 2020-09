Garda Slovenske vojske za zgodovino

Seveda so bili številni vojaki tako v prostem času kot v službenem času na Triglavu, a garde v uniformi, bo zbranih podatkih nikoli ni bilo. Uradno pa je vojska, pa še to jugoslovanska, na Triglavu stala pred skoraj 60-imi leti. Poročnica Viktorija Viragiz Garde Slovenske vojske nam je povedala,"da je bil namen tudi promocija garde in namig, da je že dolgo tega, kar so stali na Triglavu slovenski vojaki." Kot so še povedali gardisti, je bil tudi pomembno, da vzamejo primat drugim vojskam, ki so na vrhu stale pred njimi.

Gardisti sicer gredo tradicionalno vsako leto na vrh Triglava: "Tokrat pa smo se še odločili, da glede na to, da že gremo na vrh, naredimo nekaj posebnega. S seboj so nosili naše paradne oziroma gardne uniforme ter puški, in se postavili v pozor ob Aljaževem stolpu." Garda Slovenske vojske sicer predstavlja najvišji zgled v vojski, med drugim je njihov cilj doseči visoko raven zavesti in profesionalnega odnosa do vojske, države in njunih simbolov. In gardista, ki se prvič postavita pred enega najpomembnejših simbolov Slovenije, predstavljata ravno to.

Ikonični dogodki na Triglavu

Večina se še spomni, nekateri pa so se učili v šoli, ko so na televiziji leta 1991 predvajali plapolanje slovenske zastave (še brez grba) na Triglavu. Misija, ki je bila pripravljena v veliki tajnosti še tedne pred osamosvojitvijo, je postala ena tistih, ki je postavila močno sporočilo združenosti in enotnosti Slovencev.