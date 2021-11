Garda SV v imenu Janše položila venec k spomeniku padlim domobrancem

Garda Slovenske vojske je včeraj ob dnevu spomina na mrtve položila venec k spomeniku padlim domobrancem na ljubljanskih Žalah. To so, kot so sporočili, storili v imenu predsednika vlade Janeza Janše. Med objavami vlade na njenem Twitter profilu pa ni zaslediti objave o polaganju venca borcem proti fašizmu in okupatorju.

Šarec: Gre za potvarjanje zgodovine in zlorabo Slovenske vojske

Kot so potezo komentirali v Listi Marjana Šarca, gre za potvarjanje in relativizacijo zgodovine, ki je brez primere v zahodnem svetu: "Slovenci smo bili del protifašističnega gibanja in NOB je priznano kot edino legitimno odporniško gibanje na naših tleh, ki so mu to priznanje dale zahodne sile. Si predstavljate, denimo, da bi v Franciji polagali vence Petainovemu režimu. Gre za veliko zlorabo Slovenske vojske in je vse obsodbe vredno. Po drugi strani smo pa tovrstnih dejanj obstoječe vlade že vajeni. Legitimnost jim daje tudi predsednik republike s svojimi kvazispravnimi dejanji. Zato moramo narediti vse, da takšni ljudje ne bodo nikoli več sedeli v vladi. S tem bomo največ naredili za prihodnost in tovrstne teme dokončno odpravili iz vsakdanjega življenja. Vsak si zasluži pokop, ne pa tudi vencev in slave."

"Položitev venca pred spomenik domobrancev je načrtno ideološko dejanje za preusmerjanje pozornosti od drugih fiaskov te vlade, zlasti reševanja epidemije. Obsoditi moramo to početje, a največ napora moramo vložiti, da sedanji oblastniki ne bodo nikoli več v vladi," je na spletu zapisal Šarec.

Kot so sporočili Socialni demokrati (SD), je slovensko partizansko narodno osvobodilno gibanje skupaj z zavezniki porazilo nacizem in fašizem: "Venec v imenu predsednika vlade domobranskim vojakom, sodelavcem zločinske SS, ni le groba žalitev partizanskih borcev za svobodo in civilnih žrtev druge svetovne vojne, ampak tudi žalitev zavezniških držav in pripadnikov, ki so se skupaj s slovenskimi partizani borili za svobodo. Gre tudi za zlorabo Slovenske vojske. Vsi mrtvi si zaslužijo dostojen pokop in grob, vendar to ne sme in ne more pomeniti revizije zgodovine. Vemo, kdo je zmagal."

Jernej Pikalo pa je v odzivu denimo zapisal: "Eno je pieteta do umrlih, povsem nekaj drugega pa glorifikacija sil, ki so sodelovale z okupatorjem in celo prisegle zvestobo "vodji velike Nemčije." Gre za namerno drezanje v povojni konsenz svetovne ureditve, ki temelji na zmagi zavezniških sil nad nacifašizmom."

Kje je vlada še položila vence?

Kot so našteli na vladnem Twitter profilu, je ob dnevu spomina na mrtve garda Slovenske vojske v imenu predsednika vlade položila še venec k spomeniku padlim v vojni za Slovenijo v Ljubljani. Ob dnevu spomina na mrtve je garda v imenu predsednika vlade na grobu nekdanjega predsednika vlade in predsednika države dr. Janeza Drnovška v Zagorju ob Savi položila spominski cvet in svečko. Prav tako je garda položila venec k spomeniku dr. Jožeta Pučnika in h grobu nekdanjega predsednika vlade in finančnega ministra dr. Andreja Bajuka.