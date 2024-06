Garfield in Odie bosta hitro postala nova junaka vaših otrok

Zaradi ubranosti, ki jo imata na platnu in ki jo spodbujata majhna doza prijateljskega zbadanja in velika doza prijateljske zvestobe, začinjena z zelo čustveno pustolovščino za mladega Garfielda, bosta ta hišna ljubljenčka hitro postala najbolj iskana filmska favorita. Zabava in lepota tega filma bosta ob koncu ogleda nedvomno nasitili vaše malčke, gotovo pa bodo lačni še sladice – novih dogodivščin te prisrčne dvojce.

Scenarij je napisal večkrat nagrajeni David Reynolds (Reševanje malega Nema, Svet igrač), režisersko taktirko pa tu drži Mark Dindal (Mačke ne plešejo, Mali pišček). V izvirniku so likom posodili glasove Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Brett Goldstein in drugi, za domačo sinhronizacijo pa so nalogo prevzeli:

Rok Kunaver (Garfield), Jernej Kuntner (Vic), Primož Pirnat (Otto), Ajda Toman (Jinx), Robert Korošec (Jon), Tilen Artač (Roland), Gašper Markun (Nolan), Alenka Tetičković (Marge), Klemen Bunderla (Snickers), Ana Maria Mitić (Olivia) in Klemen Mauhler (Maurice).

Priljubljeni Garfield bo od 23.5. v celoti animiran na velikih platnih, za zveste in nove oboževalce pa bo film na voljo v originalni podnaslovljeni izdaji in v sinhronizirani različici, in sicer v 2D in 3D formatu.