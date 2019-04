Gašenje požara v zdravstvu: razpisali programe za dodatne ambulante družinske medicine

Po opozorilih družinskih zdravnikov, da so preobremenjeni, je upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) danes sprejel sklep o razpisu za opravljanje programov zdravstvenih storitev v letošnjem letu. Med drugim bodo razpisali programe za dodatnih 32 splošnih ambulant ter 21 ambulant otroških in šolskih dispanzerjev, za kar bodo namenili 7,1 milijona evrov. Rok za prijavo je 6. maj.

Po družinskih zdravnikih in medicinskih sestrah so se z ministrom Šabedrom sestali tudi primarni pediatri. Današnje srečanje predstavnikov pediatrov z ministrom je bilo učinkovito, saj jim je minister obljubil kar nekaj (tudi hitrih) ukrepov.

Da bi čim prej razbremenili družinske zdravnike in ker so prvi specializanti družinske medicine letos že uspešno zaključili specializacijo, je razpisni rok za prijavo na programe za splošne in tudi pediatrične ambulante 6. maj. Rok se bo podaljšal do oddaje neoddanega programa, vendar najdlje do konca leta, so sporočili iz ZZZS.

Razpis bo objavljen v soboto na njihovi spletni strani in v časniku Dnevnik. Razpis bo zajemal tudi programe zobozdravstva, reševalne službe in nujne medicinske pomoči, specialističnih ambulant in dializ ter specialistične bolnišnične dejavnosti.