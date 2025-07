Termovizija pokazala: požar še ni povsem ugasnil, air tractorji znova na pomoč

Gasilci Črna na Koroškem s termovizijsko kamero pregledujejo teren gozdnega požara, ki je v soboto izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu nad Žerjavom. "Vidnih je še veliko posameznih žarišč, opažen je tudi dim, odrtega ognja zaenkrat ni. Verjetno se bo stanje tekom dneva poslabšalo, zato bodo verjetno ponovno aktivirane letalske sile z nekaj odmeti vode," so sporočili.

"Trenutno stanje: teren pregledan s termovizijsko kamero. Vidnih je še veliko posameznih žarišč, opažen je tudi dim, odrtega ognja zaenkrat ni. Verjetno se bo stanje tekom dneva poslabšalo. Zato bodo verjetno ponovno aktivirane letalske sile z nekaj odmeti vode. Na požarišče pa se odpravljamo tudi s pehoto in cca 400L vode na hrbtih da razbijemo in zalijemo posamezne žareče točke," so sporočili gasilci iz Črne na Koroškem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot smo poročali že včeraj, je pozno popoldne zagorelo nad Žerjavom občini Črna na Koroškem zagorelo. Pri gašenju gozdnega požara na zelo strmem in nedostopnem terenu nad topilnico TAB so gasilcem pomagala tudi tri letala za gašenje iz zraka. Odvrgla so okoli 50.000 litrov vode v skupno 17 preletih. Dve letali sta vodo zajemali iz Drave pri Gortini, eno pa je rezervoar polnilo na Brniku.

Do večera se je intervencija z air tractorji končala. "Požar sicer še ni dokončno pogašen, vendar zaradi izredno strmega in prepadnega terena gašenje po noči ni varno oz. ni možno. Je pa teren močno zalit z vodo, tako da upamo, da do širjenja požara ne bi smelo priti," so zvečer sporočili gasilci.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zahvalili so se Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za izredno hitro in učinkovito aktivacijo treh letal Air Tractor. "Brez njih bi zadeva ušla nadzoru. Odvrgla so približno 50.000 litrov vode. Med tem, ko so zajemala vodo, smo prekopavali teren in razbijali goreče panje," so še dodali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči