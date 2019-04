Trboveljska županja bi reorganizirala poklicno enoto, a gasilci protestirajo

"Dvanajstim poklicnim gasilcem ne moremo zagotavljati bolniške, dopustov, koriščenje ur, ki jih je bilo na zadnji dan v prejšnjem letu kar 3.000, poleg tega pa smo jim izplačali do 230 nadur," trdi županja. Kot je še povedala, je bila organizacija dela postavljena na način, da se je v poletnem času zgodilo, da je bil včasih prisoten samo en gasilec in to čez dan, ko je največ intervencij.

Kot je povedala Gabričeva, želi občina z reorganizacijo povečati varnost občanov. "Kar nekaj časa smo pregledovali različne poklicne enote, obiskali smo Postojno in Velenje. Občina Postojna ob tem še skrbi za avtocesto, kar mi ne," je dejala Gabričeva in ob tem poudarila, da imajo Trbovlje glede na število prebivalcev največ poklicnih gasilcev.

V oddaji 24UR ZVEČER sta se soočila trboveljska županja Jasna Gabrič in David Švarc , gasilec in predstavnik sindikata.

Po mnenju gasilcev županja Jasna Gabrič vodi napad na trboveljsko gasilsko postajo, saj želi ukiniti poklicno gasilsko enoto. Gasilci so prepričani, da jo bo ukinila še letos. Gabričeva to zanika in zatrjuje, da namerava izvesti le reorganizacijo trboveljskega gasilstva.

Švarc ob tem odgovarja, da si zasluge za težave lahko pripiše kar županja sama. Ta naj bi pred začetkom prejšnjega mandata zagotavljala, da bo enoto, ki je takrat obsegala 15 poklicnih gasilcev, še okrepila. To se po besedah Švarca ni zgodilo, ampak je skozi mandat število znižala na 12. "Sledi ta reorganizacija, ko bo ostalo le še 10 gasilcev. Več nadur kaže na pomanjkanje gasilcev," je povedal Švarc.

Županja je nato zopet poudarila, da so Trbovlje edina občina, glede na majhno število prebivalcev, ki sploh ima profesionalne gasilce. "Mi jih želimo obdržati, a hkrati reorganizirati potek dela tako, kot je to urejeno v Postojni," je dejala Gabričeva.

Švarc se strinja, da bi morali poklicni in prostovoljni gasilci bolje sodelovati. A ne strinja se, da se odgovornost in delo poklicne enote nalaga na pleča prostovoljnih gasilcev. "Podatki, s katerimi vi operirate, da smo najmanjša občina v Sloveniji, ki ima svojo poklicno enoto so zavajajoči in neresnični. Ravne na Koroškem, Ajdovščina in Sežana so občine z manj prebivalci, a imajo poklicne enote. Tudi Postojna ima manj prebivalcev kot Trbovlje," je županji odgovoril Švarc.

Gabričeva mu je nato odgovorila, da ima Postojna več prebivalcev. Kot smo preverili mi, podatki statističnega urada za leto 2016 sicer kažejo, da ima občina Postojna 16.120 prebivalcev, občina Trbovlje pa 16.280.

Švarc je nato povedal, da so gasilci pripravljeni na kompromis, njihov predmet pa je, da enota ostane taka, kot je danes, kar pomeni, da so v vsakem trenutku trije gasilci v izmeni v pripravljenosti, da izvozijo v eni minuti, ob tem pa jim pomagajo prostovoljni gasilci. Švarc je še poudaril, da je občina leta 2015 gasilcem namenila sredstva v višini 783.000 evrov, v lanskem letu pa le še 618.000.

S trditvijo Švarca se ni strinjala županja, ki je poudarila, da je Švarc pozabil na številne investicije, leta 2016 naj bi tako gasilcem namenili celo čez milijon evrov. Njegov predlog se mu ne zdi sprejemljiv, saj je nadur preprosto preveč. "Torej je z organizacijo nekaj narobe. Mi kot delodajalec smo dolžni zagotoviti maksimalno varnost".

Švarc je za konec povedal, da so bili gasilci jasni. "Županja je tista, ki odloča, in mora zagotoviti varnost. Mi kot sindikat in poklicni gasilci opozarjamo, da so njene poteze škodljive, na koncu pa bo za napake odgovorna ona," je še povedal.