Gasilci bodo obiskali Tonina, nanj so naslovili protestni poziv

Kot dodajajo, ga k temu pozivajo zaradi stavkovnih zavez ministrstva za obrambo in vlade za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in uveljavitev pravice do položajnega dodatka v dejavnosti poklicnega gasilstva.

" Več kot očitno so njegovi izkazi spoštovanja, ki jih prek javnih občil in javnih prireditev namenja slovenskim gasilcem le prazne besede brez sleherne vsebine. V skoraj leto dni trajajočem mandatu si ni bil pripravljen vzeti časa niti za eno srečanje z reprezentativnim sindikatom poklicnih gasilcev, kljub temu da ga k temu pozivamo že več kot štiri mesece ," zatrjujejo v omenjenem sindikatu.

Kot pojasnjujejo poklicni gasilci, so se za to odločili, ker naj bi se minister za obrambo Matej Tonin kljub njihovemu trudu izogibal uveljavitvi stavkovnih zavez, ob tem pa " s polno mero arogance " ignoriral njihove pozive k nadaljevanju pogajalskega procesa in celo srečanja z njimi.

Sindikat pojasnjuje, da se je s pozivom na ministra obrnil že večkrat v zadnjih nekaj mesecih. Oktobra so ga pozvali, da v najkrajšem možnem času skliče sejo pogajalske skupine in nadaljuje s postopki, ki so bili prekinjeni februarja lani.

Ker odziva ni bilo, so novembra, ko so z vladne strani prejeli predlog za spremembo uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, soglašali s predlaganimi spremembami uredbe in hkrati ministrstvo pozvali, da v skladu z zavezami iz stavkovnega sporazuma nemudoma uredi pravico do položajnega dodatka tudi v poklicnem gasilstvu, so navedli.

Od takrat čakajo na sestanek z ministrom, ki so ga sredi decembra še enkrat spomnili, da bi morala biti ta pravica urejena že pred več kot dvema letoma, saj je to stavkovna zaveza vlade, ki jo je podpisala prejšnja obrambna ministrica Andreja Katič.