Gasilci in državni uslužbenci nezadovoljni s pogajanji: 'Eno veliko razočaranje'

Vladna stran jim je namreč predstavila predlog, kako odpraviti plačna nesorazmerja v obdobju med letoma 2025 in 2030, glede česar ima Švarc več pomislekov. Po njegovih besedah so bila nekatera s poklicnimi gasilci primerljiva delovna mesta že pred tremi leti uvrščena v višje plačne razrede, ves ta čas so tudi prejemala višje plače in jih bodo dobivala še naslednjih pet let. Vladni predlog pa predvideva dvig plač tudi za ta delovna mesta, kar po Švarčevi oceni pomeni, da se plačna nesorazmerja sploh ne odpravljajo.

Nedopusten se mu zdi tudi vladni predlog, da se izhodiščni razred začne graditi na minimalni plači iz leta 2022, ki je znašala 1074,43 evra bruto, in ne minimalni plači iz leta 2024, ki znaša 1253,90 evra bruto. " To je nespodobna ponudba ," je dejal Verk.

Policisti zadržani

Bolj zadržani so bili v Sindikatu policistov Slovenije, njegov predsednik Adil Huselja je dejal, da ne komentirajo same vsebine današnjih vladnih predlogov, saj da ostajajo stvar pogajanj. Je pa za policijski sindikat nesprejemljiva ponudba glede znižanja povračila stroškov za prevoz na delo in zmanjšanja števila dni letnega dopusta, je dejal.

Huselja je spomnil, da se je policijski sindikat 7. decembra udeležil protestnega shoda pred vlado, s katerim so jo želeli pozvati h konstruktivnemu pristopu k pogajanjem. "Kot Sindikat policistov Slovenije se zavedamo varnostne situacije v Evropi in svetu. Zato menimo in pričakujemo, da so konstruktivna pogajanja ključnega pomena tako za državo, družbo in vse zaposlene," je še povedal.

Po ponedeljkovih krovnih pogajanjih so se predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja danes popoldne sestali po posameznih plačnih stebrih. Pretresali so predlog odprave plačnih nesorazmerij, ki ga je v ponedeljek sindikatom predstavila vladna stran.