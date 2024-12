Skulpturo zamenjali za pravo žensko v stiski, na kraj prišli policisti in gasilci

Umetnica Lana Hasić, sicer absolventka naše likovne akademije, je skulpturo postavila kot razmislek o različnem pogledu na moške in ženske. Ali so moški bolj svobodni, nas je spraševal kip ženske, ki v javnosti opravlja malo potrebo. "Jaz sem že mnogokrat v preteklosti videla moške, ki urinirajo v javnosti. Ljudje mogoče dvakrat pogledajo, to je vse," pravi Lana. Pri ženskah pa bi se bolj zgražali, opozarja. "In na splošno sama problematika pomanjkanja javnih stranišč," še dodaja.

Kip pa ni stal dolgo. "Zjutraj sem prišla in videla, da kipa ni. To je bilo na dan otvoritve, zato sem se res ustrašila," opisuje. Poklicala je policijo, ki je hitro ugotovila, da so kip odstranili kar njihovi kolegi in gasilci. Ne zaradi kritike umetnosti, cenzure ali česa podobnega. Kip je zagledal eden od mimoidočih in pomislil, da je v govorilnico prav res zaklenjena neodzivna ženska. Policisti in gasilci so zato vdrli v govorilnico. "Zdi se mi super, da so reševali kip, če se jim je zdelo potrebno in če so prejeli tak klic. Ampak kaj se je pa naprej zgodilo," nadaljuje.

Sklepali so, da gre za potegavščino in kip je končal v smeteh. Tu je treba povedati, da so te govorilnice namenjene prav zavodu Mladi zmaji in umetnosti. "Že mnogo umetnikov je predstavljalo svoja dela tukaj," dodaja Lana. A tega policija in gasilci ne vedo, pravijo. Umetnica tega ne vidi kot žalitev. Nevede, pravi, so policisti postali del njenega projekta. Njihova reakcija in reakcija mimoidočih dokazuje, kako slabo je dojeta umetnost pri nas. "Zanima me, če bi tudi v Belgiji tako reagirali publika in policija. Tam je ogromno javnih skulptur. Nekaj je na tem in zato tudi jaz to delam," še zaključi. Da bi bila sodobna umetnost del našega sveta.