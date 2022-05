Gasilci iz vozila, ki je obtičalo v vodi, rešili voznika in dva otroka

V ponedeljek popoldne je območje Jesenic, Straže in Slovenj Gradca zajelo neurje z močnim dežjem in točo. Z Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da so do sedaj zabeležili devet dogodkov, aktivirali pa so gasilce iz treh prostovoljnih gasilskih društev in ene poklicne enote. Blato in meteorna voda sta zalila kleti štirih stanovanjskih hiš ter prostore večstanovanjskega objekta in sirarne, močan veter pa je poškodoval dimnik stanovanjskega objekta.