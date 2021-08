Gasilci, ki so pomagali gasiti požare v Severni Makedoniji, so znova doma

Iz Severne Makedonije se je vrnila skupina 51 gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki je pomagala gasiti uničujoče požare in pri tem rešila več stanovanjskih hiš. Domačini so jim bili zelo hvaležni. Od nas so se poslavljali s solzami v očeh, pravijo slovenski junaki. Župan mesta, kjer so pomagali, pa je dal pobudo, da bi eno od ulic poimenovali po Sloveniji.