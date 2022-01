'Vlada novelo zakona o gasilstvu sprejela brez dialoga in sodelovanja z nami'

Kot je dejal Švarc, je bila razlaga ministrstva, da je večje število členov, spremembe katerih so predlagali v sindikatu, že usklajenih s krovnima gasilskima organizacijama, Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev. "To je milo rečeno smešno, predvsem pa nesprejemljivo, ker gre za organizaciji, ki sta sicer akterja pri sprejemanju tega zakona, ampak vsebinsko ne pokrivata in je nedopustno, da bi se dotikala vprašanj, ki so v domeni sindikata," je poudaril.

Vlada je novelo zakona o gasilstvu sprejela prejšnji četrtek, in to brez slehernega dialoga ali sodelovanja s sindikatom poklicnega gasilstva, je danes izpostavil generalni sekretar sindikata David Švarc . Zavrnila je tudi vse sindikalne predloge sprememb in dopolnitev zakona, ki jih je pod prejšnjo vlado za področje pristojno ministrstvo za obrambo že sprejelo in vključilo v predlog.

Zveza je namreč krovna organizacija prostovoljnega gasilstva, združenje pa vodijo direktorji poklicnih gasilskih enot, ki po besedah Švarca izražajo predvsem stališča delodajalske strani.

Podpredsednik sindikata Silvo Kuntarič je nad potekom sprejemanja novele razočaran. Kot je dejal, so pričakovali, da bodo usklajevanje nadaljevali tam, kjer so s prejšnjo vlado končali. Ocenjuje še, da se vladi oz. ministrstvu mudi s sprejemanjem zakonodaje pred iztekom mandata.

Med predlogi, ki jih ministrstvo in vlada zavračata, so zahteva sindikata, da se v zakonu kot vrsto gasilskih enot prizna tudi letališke poklicne gasilske enote, da so gasilci v poklicnih jedrih v prostovoljnih gasilskih društvih obravnavani tako kot zaposleni v poklicnih enotah ter da plače in druge delavske pravice gasilcev, zaposlenih v podjetjih, ne smejo biti nižje oz. manjše, kot je to urejeno za poklicne gasilce. Prav tako se ne strinjajo z dvigom zgornje starosti za opravljanje operativnih nalog gasilstva na 65 let.

Od ministrstva in vlade pričakujejo, da bodo tudi predstavniki sindikata vključeni v pogajanja oz. usklajevanja in da bodo pri tem enakopraven partner. Da bi predlog "popolnoma neusklajene novele" v postopku sprejemanja v DZ skušali popraviti z dopolnili, se bodo obrnili tudi na poslanske skupine, so še napovedali.