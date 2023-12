Gasilci na intervencije v predor na transportnem vozičku

Dvopotno reševalno vozilo je specialno vozilo, ki je namenjeno predvsem intervencijam v železniških predorih, so pojasnili na direkciji. Uporablja se lahko tudi na ostalih trasah železniške proge, predvsem na nedostopnih terenih.

Vozilo poleg vožnje po cesti omogoča tudi vožnjo po tirih. Posebej ima vgrajeno opremo za interveniranje v predoru kot so termokamere, senzorji za merjenje prisotnosti nevarnih in eksplozivnih plinov, temperature, zalogovnik stisnjenega zraka, prenosne komunikacijske zveze in podobno, so pojasnili na direkciji.

Poleg dvopotnega vozila so kupili tudi spremljevalno logistično vozilo, na katerem je nameščena dodatna oprema za reševanje in posredovanje v predorih. Posebnost logističnega vozila je v tem, da je oprema, glede na vrsto reševanja, naložena na transportnih vozičkih, so pojasnili na direkciji in dodali, da s tem prihranijo intervencijski čas.