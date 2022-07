Gasilci na Krasu bodo za vsak dan dela dobili najmanj 63 evrov

Kot je že v četrtek v naši oddaji 24UR ZVEČER napovedal premier Robert Golob, je vlada v petek zagotovila finančna sredstva za gasilce in prostovoljce. Sredstva bodo tistim, ki so pri gašenju požarov na Krasu sodelovali na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije. Tisti sodelujoči gasilci ali prostovoljci, ki so na dan opravili do osem ur dela, bodo dobili 63 evrov, tisti, ki so delali več kot osem ur, pa 94,50 evra.

icon-expand Boj s požarom na Krasu. FOTO: Luka Kotnik Vlada je sklenila, da se pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev zagotovijo iz sredstev proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij iz 28. člena Zakona o nevladnih organizacijah. Po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik vlada namenja sodelovanju s civilno družbo posebno pozornost, kar je izpostavil tudi premier Golob, ki se je z nekaterimi nevladnimi organizacijami na delovnem srečanju sestal konec junija, drugo srečanje pa načrtuje konec julija.