Na Krasu nočne idile še ni bilo, posamezna požarišča se nenehno prebujajo

"Na Krasu prave nočne idile še ni bilo," je sporočil nočni vodja intervencije Dani Boltar. Nenehno se namreč prebujajo posamezna požarišča, a so bili gasilci ponoči pripravljeni in so hitro odgovorili. Posredovati so morali na zahodnem delu, proti Italiji, med Novo vasjo in Hudim Logom, ter na Trstelju, kjer pa se je vse dogajalo znotraj požarišča, je pojasnil Boltar.