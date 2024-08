Gasilci na pomoč obnemoglemu psu: 'Verjetno ga je pičila žuželka ali kača'

Na intervencijo so se odpravili s poveljniškim terenskim vozilom, s seboj pa so vzeli nosila s povezovalnimi trakovi. "Lastnik nas je pričakal na odcepu s Francoske poti ter nam povedal, da gre za strm, zahteven in težko dostopen teren, zato smo pot nadaljevali peš," so zapisali gasilci. S seboj so vzeli nosila z opremo in vodo.

Tako je bilo tudi v ponedeljek, ko so gasilci PGD Renče-Vogrsko na pomoč priskočili večjemu psu, ki je med jutranjim sprehodom obnemogel in nenadno obolel. Kot so zapisali na družbenem omrežju, so klic prejeli nekaj čez 9. uro zjutraj, nato pa so se nemudoma odpravili pod hrib Lešnjak, na stezo, ki vodi iz Francoske poti proti Mohorinom.

Tudi hišni ljubljenčki se včasih v naravi poškodujejo in potrebujejo našo pomoč. A včasih se nesreča zgodi na takšnem območju, da tudi lastniki ostanejo nemočni, zato na pomoč pokličejo tiste, ki so za tovrstna reševanja bolje pripravljeni.

To pa še zdaleč ni prvi primer, ko so reševalne ekipe priskočile na pomoč štirinožnemu kosmatincu. Konec julija smo poročali o srčnih gorskih reševalcih, ki so na pomoč priskočili psički, ki jo je v gorah ugriznila kača. Nekaj dni pozneje pa se je na spletu oglasila psičkina lastnica, ki je povedala nekoliko več podrobnosti.

Kasneje so prejeli klic lastnika, ki je psa odpeljal k veterinarju. In kakšna je diagnoza? Veterinar meni, da je pes zaradi strupenega pika žuželke ali ugriza najverjetneje padel v anafilaktični šok. "Po dnevu ali dveh bo spet veselo tekal naokrog," so še sporočili.

Po 300 metrih so prispeli do obnemoglega psa, ki pa ni bil dehidriran, saj je imel lastnik s seboj vodo. "Psa, ki ima preko 50 kilogramov, smo naložili in povezali na nosila ter ga previdno odnesli do vozila, kjer smo ga prestavili v prtljažnik in odpeljali lastniku domov."

"V tistem trenutku se spomnim le tega, da je dva metra nad nami poletela ogromna črna kača," je zapisala. Psička je žival zgrabila in vrgla daleč stran od njih, ona pa je skušala v tistem trenutku zbrati vse pomembne informacije, ki bi jim lahko kasneje prišle prav. "Za hip sem res upala, da je šlo za nestrupeno kačo ali pa vsaj suh ugriz in da se je Emma samo ustrašila ugriza." A kmalu je ugotovila, da ni bilo tako.

Kot je zapisala na spletu, so se tistega dne pozno ponoči odpravili v hribe. Pot so začeli okoli 3. ure zjutraj, njihov cilj pa je bil doseči Jezerski Stog. Ker se na tovrstne pohode odpravijo pogosto, so bili tudi tokrat nanj dobro pripravljeni. Pot do vrha je po njenih besedah potekala brez težav, do cilja pa so prišli v dobrih dveh urah, tam so pričakali sončni vzhod ter se nato na vrhu zadržali še kakšno uro . "Spomnim se, da smo sedeli na podlogi, Emma je ležala zraven mene, bila pripeta na povodec in uživala v hladnem zraku, ko je meter stran od nas med skalami nekaj zašumelo," je nadaljevala zapis ter dodala, da je slednje opazila le psička, ki se zaradi tega nemudoma obrnila in skočila.

Povezali so jo z Gorsko reševalno službo Bohinj, s katerimi je nato komunicirala dalje. Na telefonskih linijah so imeli dežurnega veterinarja, GRS Bohinj in toksikologa. Po navodilih so se poskušali spustiti nižje, kjer bi helikopter lahko pristal, vendar pa zaradi poškodovane psičke in zahtevnega terena to ni bilo mogoče. Tako je psička ostala na mestu in čakali so na zvoke helikopterja.

Psička je namreč krvavela iz jezika in glasno jokala, zato je nemudoma vzela prvo pomoč za kosmatinko ter ji dala protibolečinske tablete. "Vedela sem, kaj nas čaka, saj sem poznala protokol pri ugrizu kače," je povedala lastnica psičke. A strup je naredil svoje, kosmatinka kmalu ni mogla narediti več ničesar, doživljala je napade panike, jezik pa ji je hitro zatekal. "Takrat smo jo kar se da močno fiksirali, da je čimbolj mirovala in se pomirila, kar je pri ugrizu kače ena izmed ključnih stvari. Hitro je razumela, kaj hočemo od nje, mi pa smo lahko začeli obračati telefonske številke."

Nato so ga zagledali, vendar pa pristanek ni bil mogoč. "V vsem vetru in hrupu se iz njega spustita zdravnica in gorski reševalec letalec," je povedala. Zdravnica je nemudoma preverila stanje psičke, nato pa so se dogovorili, da se bo Emma dvignila z zdravnico. Helikopter jih je prepeljal do UKC Ljubljana, kjer jih je čakal veterinar z ostalim osebjem in vso potrebno opremo.

Psička je nemudoma prejela infuzijo, intubacije ni potrebovala. Nato so se z rešilnim avtomobilom odpeljali do Veterinarske fakultete v Ljubljani, kjer je Emma takoj prejela kačji protistrup, naredili so tudi vse potrebne preiskave, dobivala pa je tudi kisik za lažje dihanje. Psička je na kliniki ostala nekaj dni, a je trenutno že doma.

"Seveda bo potrebnih še kar nekaj terapij in pa pretečenega časa, da se bo stanje povrnilo v prvotno. Ampak najpomembneje je, da je z mano in da je karakterno popolnoma ista psička, kot je bila pred nesrečo. Nagajiva, malo trmasta in pa zelo, zelo požrešna," je še zapisala njena lastnica.