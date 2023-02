Gasilci na shodu sprožili dimne bombe, ministrica odšla v spremstvu Policije

Kaos na protestnem shodu poklicnih gasilcev. Pred vladnim poslopjem so med govorom ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik aktivirali dimno bombo. Ministrica je zato govor zaključila in se v spremstvu policistov umaknila s prizorišča. "Ob meni je dvakrat močno počilo, proti meni pa je poletelo tudi več predmetov. Policija je ocenila, da kraj ni več varen, zato sem se umaknila," je povedala po incidentu. Izgred je obsodil tudi obrambni minister Marjan Šarec: "Problematično je, ko se začne groziti in uporabljati pirotehniko. Take grožnje ne prispevajo h kulturi dialoga."

Množica poklicnih gasilcev je pred vladnim poslopjem zahtevala odpravo krivičnih plačnih nesorazmerij in pošteno vrednotenje svojega dela. Na njem pa je spregovorila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ko so gasilci aktivirali dimno bombo. Govor ministrice je bil zaradi incidenta prekinjen, posredovali pa so policisti. "Protesta sem se udeležila kljub nasprotovanju Policije, ki je menila, da okolje ni najbolj varno," je dogodek komentirala Ajanović Hovnikova. A s svojo prisotnostjo je želela pokazati, kako pomemben je dialog.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot je dejala, težko najde razumevanje za ravnanje poklicnih gasilcev na shodu. Na shodu je bilo večkrat slišati zahtevo po spoštovanju: "Ampak spoštovanje je nekaj, kar se gradi na skupnem dialogu. Če želiš spoštovanje, ga moraš tudi dati." Meni, da se bodo morali v javnem sektorju začeti pogovarjati na podlagi podatkov in ne na ulici, kot je bil tokratni shod. "Strinjam se s predstavnikom sindikalne centrale s Štajerske, da gre za folkloro. To več kot folklora ni bila, morda celo slaba folklora. To ne vodi v konstruktivni dialog, spoštljivost in iskanje rešitev," je dejala in dodala, da se pogajanja rešujejo za mizo in ne na ulici. "Čemur smo bili priča danes, je na nek način izsiljevanje."

icon-expand Protestni shod gasilcev FOTO: Luka Kotnik

Obrambni minister Marjan Šarec je medtem poudaril, da je protest legitimna oblika delovanja. "Za novo leto državljane vedno opozarjamo, naj se izognejo uporabi pirotehnike, danes pa smo videli močno uporabo pirotehnike. Presunilo me je tudi, kako je morala ministrica zapustiti prizorišče, ker so proti njej začeli leteti predmeti," je dejal o incidentu. Po aktivaciji dimne bombe se je namreč govor ministrice zaključil, v spremstvu policistov pa se je umaknila s prizorišča. "Policisti so ocenili, da kraj ni dovolj varen. Blizu mene je dvakrat močno počilo, proti meni pa je poletelo tudi več predmetov," je svoj umik pojasnila ministrica. Šarec je dodal, da oba z ministrico spoštujeta vsakega gasilca in gasilko. Da je protest pravica vsakega sindikata. "A ne na tak način. Če bi šlo za protest, kjer se izrazijo stališča, to ni problematično. Problematično je, ko se začne groziti in uporabljati pirotehniko. Take grožnje ne prispevajo h kulturi dialoga," pa je poudaril ob tem. Kot je dejal, je eden od govorcev na protestu svoj govor zaključil z besedami, da vedo, kje živijo, in da bodo prišli tudi na njihov dom. Dodal pa je, da uporaba pirotehnike ni bila primerna tudi zaradi tega, ker se v bližini vlade nahaja tudi šola.