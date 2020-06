Gasilci ob epidemiji ob polovico dohodkov, zato bodo donacije zbirali prek spleta

Spletna donatorska platforma, sicer v lasti podjetja Kovanček, omogoča, da donatorji izbranemu gasilskemu društvu namenijo sredstva brez lastnega finančnega vložka. Platforma temelji na zamenjavi ponudnikov storitev, ki so v splošni uporabi, storitev pa je enaka, ne glede na to, komu posameznik plača. S Kovančkom so gasilci moči združili že lansko leto, ko so jim lahko prebivalci preko te platforme namenili 0,5 odstotka dohodnine. Takrat se je za donacijo odločilo okoli 8000 ljudi, je pojasnil predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.

Letos želijo gasilci zbrati devet milijonov evrov donacij. Od tega bi lahko pet milijonov evrov donacij pridobili iz podarjene dohodnine, ki jo lahko prebivalci namenijo humanitarnim organizacijam ali društvom, je poudaril Cerkvenik. Polovica zavezancev namreč možnosti donacije ne izkoristi in tako ostane nekaj več kot pet milijonov nerazporejenih sredstev.

Sredstva bodo namenili za usposabljanja in opremo

Sredstva bodo gasilci po Cerkvenikovih besedah namenili predvsem za usposabljanja in opremo. V letošnjem letu slovenska gasilska društva načrtujejo nakup 200 vozil v okvirni vrednosti 20 milijonov evrov.

Kot je še pojasnil Kotnik, v prihodnosti načrtujejo nadgradnjo platforme, trenutno je vanjo vključen le en ponudnik. Širiti se želijo predvsem na področje telekomunikacij, bančništva in zavarovalništva ter energetike. Z večjim številom sodelujočih pa upajo tudi, da bi sklenitev pogodbe in donacije pri njih prinesla ugodnosti tudi za donatorje. V prvi vrsti bodo k sodelovanju pozvali skoraj 165.000 članov gasilske zveze.

Na ta način bodo gasilci tradicionalne aktivnosti za zbiranje sredstev modernizirali. "Želimo si, da bi aktivnosti, kot so veselice in raznašanje koledarjev, predstavljale spremljavo. Da to ne bi bil tisti vir financiranja, od katerega so odvisni. Te aktivnosti so v lokalnem okolju potrebne, ampak družba je šla naprej," je poudaril Kotnik.

Za donacije bodo gasilci danes popoldne zagnali spletno stranzagasilce.si.