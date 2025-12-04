Gasilci opozarjajo, da v Vipavi uhaja amoniak

Izvora uhajanja plina še niso potrdili. So pa iz tamkajšnje osnovne šole Draga Bajca evakuirali šolarje, kot je za povedal direktor Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina Blaž Mlečnik.

"Zaradi smradu in dražečega vonja, ki se je iz zunanjosti širil tudi v šolsko zgradbo smo danes, 4. 12. 2025, nepričakovano evakuirali šolsko zgradbo. Učenci so na varnem, gasilci merijo prisotnost plinov v šolski zgradbi," je na spletni strani šole zapisala ravnateljica Mojca Pev.