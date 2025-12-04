Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Gasilci opozarjajo, da v Vipavi uhaja amoniak

Vipava, 04. 12. 2025 10.55 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
10

Zaradi uhajanja amoniaka je Gasilsko reševalni center Ajdovščina pozval prebivalce Vipave, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken in vrat. Gasilsko reševalni center Ajdovščina je skupaj s prostovoljnimi gasilci iz Vipave in Podnanosa na terenu.

Izvora uhajanja plina še niso potrdili. So pa iz tamkajšnje osnovne šole Draga Bajca evakuirali šolarje, kot je za povedal direktor Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina Blaž Mlečnik.

"Zaradi smradu in dražečega vonja, ki se je iz zunanjosti širil tudi v šolsko zgradbo smo danes, 4. 12. 2025, nepričakovano evakuirali šolsko zgradbo. Učenci so na varnem, gasilci merijo prisotnost plinov v šolski zgradbi," je na spletni strani šole zapisala ravnateljica Mojca Pev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Intervencija še traja, več informacij bo znanih kasneje.

gasilci, splošna-7
gasilci, splošna-7 FOTO: Luka Kotnik
amoniak vipava uhajanje opozorilo gasilci
Naslednji članek

Če bi bile temperature za stopinjo ali dve nižje, bi imeli pravo zimsko idilo

Naslednji članek

Po nesreči oklepnika valuk vsi vojaki v domači oskrbi

SORODNI ČLANKI

Vipavska hitra cesta začasno zaprta

Poplavljata reka Vipava in vodotok Lijak

Vipavsko hitro cesto zaprli že dvakrat, promet znova stekel

V kleti Vipava 1894 napovedujejo enega boljših letnikov

Rebernice morda kmalu znova prevozne tudi za osebna vozila

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
04. 12. 2025 11.24
Lojzek lufta...
ODGOVORI
0 0
Artechh
04. 12. 2025 11.17
+0
Kdo je prdnu?
ODGOVORI
1 1
galeon
04. 12. 2025 11.22
-1
Krava na pašniku.
ODGOVORI
0 1
proofreader
04. 12. 2025 11.14
+1
SI-ALARM so tokrat razposlali? Ali Sajovicu še nagaja?
ODGOVORI
2 1
patriot20
04. 12. 2025 11.13
+2
a ha holob spet serhe
ODGOVORI
3 1
4krogci
04. 12. 2025 11.10
+1
Kako lahko iz sole uhaja amonijak????
ODGOVORI
2 1
brainiac007
04. 12. 2025 11.13
+0
neposrečen poizkus pri kemiji
ODGOVORI
1 1
galeon
04. 12. 2025 11.15
-1
Lahko pa da pomivajo okna.
ODGOVORI
1 2
bb5a
04. 12. 2025 11.09
+1
Narod crkuje, pa je začel že zaudarjat.
ODGOVORI
3 2
galeon
04. 12. 2025 11.06
-2
Verjetno imajo podzemni vulkan. Kot da bi bilo ne vem koliko velikih rezervoarjev amonijaka po kraju, da iščejo.
ODGOVORI
2 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385