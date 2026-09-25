Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Gasilci, planinci, Rdeči križ ... nevladniki na nogah zaradi predloga vlade

Ljubljana, 25. 09. 2026 19.18 pred 32 minutami 3 min branja 28

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Gašenje požara na Planji na Bovškem

Vladni predlog, da bi nerazporejeni del enega odstotka dohodnine, ki trenutno predstavlja edini finančni vir Sklada za razvoj nevladnih organizacij, preusmerili v nov sklad za zdravljenje redkih bolezni, močno razburja nevladnike. Kaj to zanje pomeni v praksi? Med nevladniki so denimo gasilci in številne humanitarne organizacije, kjer pravijo, da bodo primorani, če bodo poslanci predlog podprli, številne aktivnosti ukiniti.

Vladni predlog, da bi denar namenjali le še zdravljenju redkih bolezni, je nevladnike dvignil na noge.

"Mi absolutno podpiramo sklad za podporo bolezni. Bom rekla absolutno, ampak vemo, da smo istočasno tudi mi izjemno pomembni. Mi smo tisti, ki smo tu za ranljive ljudi," je povedala generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin.

Številne nevladne organizacije so s tem denarjem zaposlovale ljudi, ki so skrbeli, denimo, za vključevanje brezdomcev ali invalidov v skupnost, nudili psihosocialno ali pa pravno svetovanje ter tudi razna izobraževanja ali usposabljanja – denimo Karitas je svojce učil rokovanja ob paliativi ali dolgotrajni oskrbi.

Nekaj društev in organizacij, ki prejemajo sredstva iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij:

Zveza tabornikov

SOS telefon

Zveza prijateljev mladine

Zveza društev upokojencev

Zveza društev gluhih in naglušnih

Zavod Vozim

Športno društvo Flip Piran

Slovenska Karitas

Spominčica - Alzheimer

Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo

Prostovoljna gasilska društva

Plavalni klub Olimpija

Mirovni inštitut

Lunina vila

Europa Donna

Društvo za zdravje srca in ožilja

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo Klic upanja

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev

Društvo za psihološko svetovanje Kameleon

Kralji ulice

Mladinska zveza No excuse

Delavska svetovalnica

Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ...

Približno 200 tisočakov od vseh sredstev je letno dobil tudi Rdeči križ. Sklad jim je do sedaj financiral projekte, s pomočjo katerih so zbrali številne donacije. "Vendar za ta sredstva mora nekdo poskrbeti, poskrbeti za logistiko, za administrativno urejanje, za razvoz. To je povezano z izjemnimi stroški in to morajo delati profesionalci," je pojasnila Tominova.

Po zadnjih naravnih katastrofah so s pomočjo denarja iz sklada zaposlili tudi regijske koordinatorje.

Pomoč Rdečega križa
Pomoč Rdečega križa
FOTO: Rdeči križ Slovenije

"Vemo, da je bila Koroška tudi odrezana od sveta. Že do podatkov je bilo težko priti. Torej ti naši koordinatorji intenzivno sodelujejo z lokalnimi skupnostmi, z občinami, s pristojnimi organizacijami, ki delujejo na terenu, torej z izpostavo za zaščito in reševanje, z gasilskimi zvezami," je spomnila sogovornica.

Zaradi omenjenih sredstev je Zavod Sopotniki, ki skrbi za brezplačne prevoze starejših, svoje delovanje razširil na sedem dodatnih občin, število prostovoljnih voznikov podvojil in jih poučil, kako, denimo, prepoznati demenco pri potnikih, kako ravnati s takšnimi ljudmi ali pa kako v avto pravilno pospremiti gibalno ovirane. Še več, dodajajo, zaposlili so osebo, ki išče sponzorska sredstva.

"Smo lahko začeli starejšim ponujati ne samo tiste najbolj nujne prevoze k zdravniku in v trgovino, ampak tudi tiste za dušo in primer je, da smo s takim izletom gospe iz Krškega omogočili, da je pri 74 letih prvič v življenju sploh šla na morje, stopila v vodo," je povedal neprofesionalni direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik.

Planinci na organiziranem pohodu
Planinci na organiziranem pohodu
FOTO: Manca Ogrin

Tu je tudi Planinska zveza, ki s tem denarjem krepi bazen vodnikov in markacistov, ki med drugim skrbijo tudi za urejene in varne planinske poti. Ukinitev teh sredstev bi zanje pomenila: "Da bomo te aktivnosti verjetno primorani tudi okrniti oziroma prilagoditi možnostim, ki jih bomo imeli," se ne slepi generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu.

Denimo Gasilska zveza bi bila primorana predčasno zaključiti sodelovanje s petimi promotorji, ki med mladimi aktivno iščejo nove prostovoljce. Opažajo, da se generacije spreminjajo in posledično je število mladih gasilcev manjše kot nekoč, a hkrati, pravijo, si želijo ohraniti tako močno prostovoljno gasilstvo, kot ga trenutno poznamo.

Nevladniki smo velikokrat podaljški javnih služb, poudarjajo sogovorniki, minister Matoz pa njihovih odzivov še ni komentiral.

Sklad za razvoj nevladnih organizacij sicer razpolaga s približno 12 milijoni evrov letno, kar predstavlja slaba dva odstotka vseh sredstev, ki jih nevladne organizacije dobijo iz različnih virov.

Od leta 2018, ko je bil ustanovljen, je bilo iz sklada razdeljenih 69 milijonov evrov, denar pa je prejelo 558 različnih nevladnih organizacij – 113 kulturnih, 95 humanitarnih in socialnovarstvenih, 78 izobraževalnih, pa mladinske, športne, zdravstvene, okoljevarstvene, invalidske in druge.

Največ sredstev je bilo namenjenih kulturi, dobrih 14 milijonov. Dobrih 12 je šlo za podporne organizacije, 10 milijonov za humanitarnost in socialno varstvo, 7,5 za izobraževanje in tako naprej ... Sklad je v tem času financiral tudi 563 delovnih mest.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nevladne organizacije dohodnina humanitarna dejavnost Slovenija sklad

Volivci nenaklonjeni otoplitvi diplomatskih odnosov z Izraelom

Afera Karigador: KPK zoper Goloba še vodi prekrškovni postopek

24ur.com Poslanci o razmejitvi zdravstva: komu bo onemogočeno delo pri zasebnikih?
24ur.com Janša o 'zapiranju pip'. Kaj odgovarjajo nevladne organizacije?
24ur.com Poziv Golobu: Vas ni sram, da ste se spravili na dolgotrajno bolne?
24ur.com V zdravniških organizacijah kritični do koalicije: 'Namesto stroke poslušajo ljudi z megafoni'
24ur.com V Metliki s protestom izrazili nasprotovanje krčenju nujne medicinske pomoči
24ur.com Sedmi teden stavke: prerazporejanje zdravnikov v izmene in skupna dežurna mesta
24ur.com Brez nagrajevanja posameznih gasilcev, sredstva v roke gasilskih organizacij
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oberzajebant
25. 09. 2026 20.34
Najbolje,da nakažemo kar na privatne klinike. Bo potem mir?
Odgovori
0 0
myomy
25. 09. 2026 20.32
Največji hec pa je, da desnuharji (s cerkvijo na čelu) pocuzajo daaaaaleć največ proračunskega denarja za svoje nevladne organizacije. Poglejte si uradne podatke na Erar.si
Odgovori
-2
1 3
apage
25. 09. 2026 20.33
Luba duša kje pa ti živiš, ti nisi faliu samo države, ampak cel kontinent
Odgovori
+1
1 0
daiči
25. 09. 2026 20.31
kasna sramota je to d se sploh upajo oglast ti nevladniki
Odgovori
+3
4 1
apage
25. 09. 2026 20.33
Ja genau!!!! Da jih ni sram... Z drugimi besedami so hotl povedat, dajte gasilcem pa rdečmu križu za talanje makaronov, tisti otroci nej pa,...da ne rečem kaj... ane, sej vsi vemo kaj
Odgovori
+1
1 0
Hitri Zigi 78
25. 09. 2026 20.30
Čelavi da neboš gasilcev klicu če jih boš rabu. Pokliči svoje svečke
Odgovori
-3
1 4
lokson
25. 09. 2026 20.29
Banda pokvarjena lažniva. KDO??????????? misli vzet sredstva tem, kateri so populistično zapisana na naslovnici. Da vas ni sram. Povzema se besede totalno ausglajzane Aste, katera je mentalno totalno na psu. Sram naj bo vse, kateri iz teh laži delate zgodbo. In potem modrovanje, zakaj država ne prosperira. Kakšen poden, je postalo tole vse skupaj.
Odgovori
+2
4 2
daiči
25. 09. 2026 20.28
D ni sram te nevladnike nenasitne. Sam bi oni d se jm dnar nakapuje skp, za nc dela. In d si raj svoje riti polnejo kokr pa d bi ta dnar sol za redke bolezni? Ukinte jm vs dnar do nule takoj.
Odgovori
+1
2 1
ActiveR
25. 09. 2026 20.28
NVO ali otroci? Je to sploh vprašanje?
Odgovori
+2
3 1
apage
25. 09. 2026 20.27
A se hecajo!!!? Tole me je pa kar na noge vrglo. To, da tisti 1% od dohodnine, ki ga lahko vsak posameznik samostojni določi kam gre, če ne določiš pa ga država sama usmeri bi ga sedaj država v celoti usmerila v potrebe otrok z redkimi boleznimi za katere sedaj noben ni poskrbel. SRAMOTA ZA GASILCE IN RDEČI KRIŽ IN VSE OSTALE, DA VAS NI SRAM, SRAMOTTAAAAA!!!!! POKVARJENCI BREZ DUŠE. BANDA POKVARJENA!!!!! SRAMOTA GASILCI IN VSI OSTALI, SRAMOTAAAAA
Odgovori
-1
4 5
majsterinegasrat
25. 09. 2026 20.29
Osu !! Gre za nerazporejeni del, torej če ne določiš nič so zdaj dobili ti kekci, odslej bo šlo to za zdravljenje otrok.
Odgovori
+1
2 1
Albert Konečnik
25. 09. 2026 20.27
Vseh nevladnih organizacij sigurno ne gre metati v isti koš. Glede na seznam je nekaj nujno potrebnih, kar precejšnje število jih pa lahko mirne duše ukinemo. Najti pravo mejo, je pa seveda kar težko.
Odgovori
+3
3 0
dreko123
25. 09. 2026 20.26
Vlada ne misli vzeti denarja rdečem križu, gailscem in dejanskim nevladnim organizacijam ki delujejo v dobrobit družbe, ampak vsem kvazi Soros - tujim agentom - kvazi političnim organizacijam in aktivistom! - Dejansko bi morali vse dat na seznam tujih agentov tako kot so to naredile vse pametne države ki nočejo izrojenih tujih agend in barvnih revolucij!
Odgovori
+2
4 2
Rookoko
25. 09. 2026 20.26
Vlada je podpisala sporazum z Izraelom, kateremu je ta denar za investicije za zdravljenje redkih boleznih zelo mikaven… Glavni dobitek za Izraelske lastnike selw prihaja v obliki demografskega sklada!
Odgovori
-6
1 7
ježevka123
25. 09. 2026 20.22
Verjetno vlada ne misli ukiniti financiranja gasilcev, Rdečega Križa, Karitas, ZPM, itd. društvom, ki skrbijo za dobrobit državljanom. Je pa zagotovo nekaj nevladnih organizacij, ki ne veš čemu služijo, razen par posameznikom. Ti naj se financirajo sami oz. s sponzorskimi sredstvi, če jih bodo prejeli. Se strinjam, da se nameni denar raje za otroke z redkimi bolezmi, kot pa da se financira nevladne organizacije, ki niso pomembne za širšo skupino ljudi.
Odgovori
+9
11 2
Hind Rami Iyad Rajab
25. 09. 2026 20.20
banda pokvarjena desničarska lažniva kletna koruptivna...za rkc plače župnikom pa so lahko namenili čez 200 miljonov
Odgovori
-10
6 16
majsterinegasrat
25. 09. 2026 20.24
Ti bandit lažnivi : Država župnikom in drugim verskim uslužbencem ne plačuje plače, saj slovenski duhovniki niso javni uslužbenci. Država pa registriranim verskim skupnostim (kjer velika večina odpade na Rimskokatoliško cerkev) namenja skoraj 3 milijone evrov letno za sofinanciranje prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje).
Odgovori
+0
4 4
myomy
25. 09. 2026 20.24
+++++++
Odgovori
-1
2 3
Pupa73
25. 09. 2026 20.31
naj si sami zaslužijo ali naj jim pa vatikan plača!!
Odgovori
0 0
majsterinegasrat
25. 09. 2026 20.34
Pupa dajte to na referendum. Mogoče zmagate.
Odgovori
0 0
Solatko
25. 09. 2026 20.20
NEVLADNIKE VSE NA CESTO, KONEC FINANCIRANJA JENULA IN OSTALIH KOLESARJEV!
Odgovori
+8
12 4
Rookoko
25. 09. 2026 20.27
Ti pa bolj malo ves…
Odgovori
+2
2 0
daiči
25. 09. 2026 20.29
BRAVO!!!!
Odgovori
0 0
majsterinegasrat
25. 09. 2026 20.19
Navajeni da denar kar prileti z neba. Naj si ga zaslužijo na trgu kot vsi.
Odgovori
+12
14 2
Pupa73
25. 09. 2026 20.31
ja pa fajmoštri tud pa še davek naj plačajo
Odgovori
-1
0 1
anko46
25. 09. 2026 20.16
Kaj pa ko bi vi raje cerkev obdavčili. Pol bi lahko imeli sklad pa še zamaškov ne bi več zbirali za bolne otroke
Odgovori
+1
8 7
lokson
25. 09. 2026 20.31
Napiši to za muslimansko skupnost, če upaš.
Odgovori
+2
2 0
galeon
25. 09. 2026 20.09
Vsem nevladnikom pobrat denar. Naj se znajdejo sami z donacijam. Najlažje je nič delat in bit plačan.
Odgovori
+8
12 4
bibaleze
Portal
Ni želel otrok, zato sta se razšla. Danes je do ušes zaljubljen v svojega sinčka
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
vizita
Portal
Krvni strdki: 10 opozorilnih znakov in kdo je najbolj ogrožen
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
cekin
Portal
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter
Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter
moskisvet
Portal
Pri 29-ih letih je spoznal, da gre njegovo življenje v napačno smer
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
dominvrt
Portal
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tovor
Tovor
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961